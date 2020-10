Spider-Man bekommt auf PS4 & PS5 ein neues Gesicht – Wütende Fans schicken Morddrohungen

Allerdings gibt es auch Fans, die das neue Gesicht mögen ( via reddit ). Einige hoffen zudem, dass dieses neue Gesicht auch bedeuten könnte, dass Sony weitere Spiele mit Spider-Man als Charakter plant ( via reddit ).

Fans äußern Morddrohungen : Laut Bryan Intihar sollen Drohungen an die Entwickler geschickt worden sein, wie „Wir jagen euch und werden euch finden. Wir bringen das jetzt in Ordnung“.

Was ist genau passiert? Am 30. September gaben die Entwickler bekannt, dass Peter Parker in Miles Morales und der Remastered-Version ein neues Gesicht bekommen wird .

