Was passiert in den Mini-Events? Neben dem Haupt-Event wird es einige Neben-Events geben, die teilweise sogar parallel ablaufen:

Was gibt es an neuer Ausrüstung? Zusammen mit dem neuen Gebiet „Göttliches Werk“ werden neue Waffen eingeführt:

Was tut sich sonst bei den Bannern? Im Anschluss an Xiao kommt ein Banner zu Keqing, einem Elektro-Charakter, der bereits seit längerer Zeit im Spiel ist. Das Gebet „Tanz der Laternen“ soll von 17. Februar bis zum 2. März im Spiel bleiben.

Was ändert sich an den Charakteren? Mit Patch 1.3 erscheint Xiao, der schützende Yaksha. Er ist ein 5-Sterne-Charakter, der mit dem neuen Gebet „Bombastische Einladung“ daherkommt. Das bleibt bis zum 17. Februar.

Für Genshim Impact steht das nächste große Update in den Startlöchern. Es erscheint Anfang Februar und bringt neue Events, Charaktere und Belohnungen. Wir von MeinMMO verraten, was alles in Patch 1.3 steckt.

