In Genshin Impact steht der Release von Patch 1.3 bevor. Dieser wird neue Inhalte, aber auch neue Charaktere veröffentlichen. Mit Hu Tao haben viele fest gerechnet, doch eine Ankündigung der Entwickler sorgt nun für Zweifel.

Was ist da los? Am 3. Februar 2021 erscheint Patch 1.3 in Genshin Impact. Damit einher geht ein neues Banner, über das ihr den Charakter Xiao erhalten könnt. Xiao hat eine Seltenheit von 5 Sternen und vertritt das Element Anemo.

Spieler spekulierten, dass im darauffolgenden Banner Hu Tao enthalten sein wird. Der wurde bereits in einem Dataming gefunden.

Doch der Entwickler miHoYo kündigte an, dass stattdessen Keqing im zweiten Banner des Updates kommen wird. Dieser Charakter ist schon länger im Spiel und zählt zu den besten Charakteren in unserer Tier-List.

Auf diesen Charakter warten viele – Hu Tao.

Was ist das Problem? Bisher kamen in jedem Patch zwei neue Banner, die jeweils 3 Wochen blieben. Nach rund 6 Wochen erschien dann der nächste Patch. Nach dem bisherigen Muster würde das bedeuten, dass Hu Tao erst mit Patch 1.4 und in etwa 7 Wochen erscheinen würde.

Ein Leaker behauptet jedoch nun etwas anderes. Er rechnet mit einem dritten Banner während Patch 1.3 und einem früheren Release von Hu Tao.

Ein drittes Banner für Patch 1.3 ist wahrscheinlich

Was behauptet der Leaker? Hinter der Theorie steckt der Leaker NEP NEP, der bereits das Event zu Patch 1.2 richtig vorausgesagt hat. Der behauptet in einem neuen Tweet, dass Hu Tao aufgrund von Produktionsproblemen durch das chinesische Neujahr verschoben wurde.

Nach seinen Informationen soll Hu Tao trotzdem mit Patch 1.3 erscheinen. Ob das jedoch die Dauer des Banners von Keqing reduziert, sei ihm nicht bekannt.

Link zum Twitter Inhalt

Was spricht für die Theorie? Schon jetzt wissen wir, dass das Banner von Xiao, das direkt mit Patch 1.3 erscheint, nur zwei Wochen laufen wird. Falls dies bei Keqing ebenfalls der Fall sein sollte, würde das Konstrukt wieder aufgehen.

Statt 2 Banner für je 3 Wochen zu bringen, bekämen wir 3 Banner für je 2 Wochen. Am grundsätzlichen Release-Zyklus der Patches müsste sich entsprechend nichts ändern.

Das ist Hu Tao

Hu Tao ist die 77. Meisterin des Wangsheng-Beerdigungsinstituts und spielt anderen gerne Streiche. Viel mehr ist über ihre Geschichte jedoch nicht bekannt. Dafür haben die Dataminer ihre generellen Attribute schon im November gefunden:

Seltenheit : 5 Sterne

: 5 Sterne Element: Pyro

Pyro Waffe: Speer

Speer Herkunft: Liyue

Dank ihrer passiven Fähigkeit haben die HP von Hu Tao eine direkte Auswirkung auf ihre Angriffskraft. Bei einem HP-Wert von 50 % oder weniger erhält sie einen Pyro DMG Bonus von 25 %. Es wurden außerdem einige ihrer Fähigkeiten datamined:

Ihr normaler Angriff ist eine 6-Hiebe-Kombo mit dem Speer.

Ihr geladener Angriff lässt sie auf einen Gegner zurasen.

Ihr Sprungangriff lässt sie hochspringen und auf dem Boden aufprallen. Dabei verursacht sie Schaden an allen Gegnern in der nahen Umgebung.

Hu Tao wird es erstmal nur über die Banner geben. Dabei handelt es sich um ein Gacha-System. Alles wichtige dazu verraten wir euch hier:

