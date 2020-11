Neues Spiel sieht aus wie Genshin Impact – Nur als echtes MMORPG

In China ist die Beta zum neuen MMORPG Tower of Fantasy gestartet. Das Spiel erinnert optisch an Genshin Impact und legt seinen Fokus auf eine offene Spielwelt und viel Story. Wie schon Genshin Impact soll das Spiel sowohl für Mobile als auch PC erscheinen. Nur von einer Konsolen-Version ist derzeit nicht die Rede.

Was ist das für ein Spiel? Tower auf Fantasy ist ein MMORPG, dass in der Unreal Engine 4 entwickelt wird. Es hat einen Anime-Stil und setzt auf eine große, offene Welt, die ihr mit eurem Charakter erkunden könnt.

Ihr könnt klettern, schwimmen und allerhand Objekte zerstören, indem ihr sie beispielsweise ins Feuer werft

Ihr könnt euch in Dungeons größeren Herausforderungen stellen

Im Spiel werdet ihr stetig mit neuen Quests versorgt

Die NPCs sollen interessante Persönlichkeiten bekommen

Auf euch warten typische MMORPG-Inhalte wie Gilden, PvP, Dungeons und eigene Charaktererstellung

Das MMORPG befindet sich derzeit in China in einer Beta. Dort können die ersten Spieler Tower of Fantasy bereits ausprobieren und veröffentlichen sogar Videos dazu auf YouTube.

Der Account „Gaming Mobile“ vergleicht das Spiel direkt mit Genshin Impact, dem aktuell so erfolgreichen Rollenspiel aus China:

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Gensin Impact

Was macht Tower of Fantasy so interessant? Wie schon Genshin Impact setzt das neue MMORPG aus China auf den Anime-Stil. Jedoch unterscheiden sich die Welten etwas, da es in Tower of Fantasy futuristischer zugeht, als in Genshin Impact. Genshin ist eher mittelalterlich angehaucht.

Die Fortbewegung in der Spielwelt mit Klettern, Schwimmen und einer Ausdauer-Leiste ist aber verdammt ähnlich. Auch der grundsätzliche Aufbau der offenen Welt, das Endecken von Schätzen und der Fokus auf die Story verbinden sie Spiele, ebenso wie der Online-Zwang.

Der größte Unterschied liegt im Multiplayer. Während der Koop in Genshin Impact immer wieder in der Kritik steht, ist Tower of Fantasy ein echtes MMORPG, samt Charaktererstellung.

Auch im Kampf gibt es spürbare Unterschiede. Während Genshin Impact auf wenige Fertigkeiten und die Combos zwischen den Elementen setzt, habt ihr in Tower auf Fantasy mehrere Fertigkeiten und keinen Wechsel zwischen den Figuren.

So sieht die Charaktererstellung in Tower of Fantasy aus.

Kommt das MMORPG zu uns?

Der Release für Tower of Fantasy in China ist für 2021 geplant. Bisher gibt es noch keine Infos dazu, ob Tower of Fantasy bei uns im Westen erscheint.

Allerdings wird das Spiel von Perfect World vertrieben. Die sind unter anderem zuständig für das Publishing des MMORPGs Neverwinter. Das Unternehmen hat also bereits Spiele in Europa und den USA herausgebracht.

Zudem sollte der Erfolg von Genshin Impact die Entwickler weiter anspornen, ihr MMORPG ebenfalls in den Westen zu bringen. Ein Release bei uns ist also möglich, wenn auch nicht sofort zum Start in China.

