Mit Gran Saga befindet sich ein neues MMORPG in Arbeit. Der Anime-Stil soll nicht nur die Spieler erfreuen, sondern auch Zuschauern Freude bereiten. Die Entwickler können auf ein Budget von 25 Millionen Dollar zurückgreifen.

Was ist Gran Saga? Das MMORPG, das aktuell mit der Unreal Engine 4 entsteht, setzt wie das kürzlich erschienene Koop-RPG Genshin Impact auf die Anime-Grafik. Gemeinsam mit Freunden erkundet ihr eine große Welt, wobei die Reisen eine Besonderheit bieten. Die Spielwelt besteht nicht aus einem Guss, sondern ist in Zonen eingeteilt.

Zwischen diesen Gebieten reist ihr aus einer isometrischen Perspektive auf einer 3D-Landkarte umher. Erreicht ihr eine neue Zone, schaltet Gran Saga wieder in die Third-Person-Ansicht.

In den großen Gebieten erwarten euch viele Abenteuer. Ihr nehmt Quests an, bekämpft Monster in actionreichen Gefechten, sprecht mit NPCs und erforscht die Zonen zu Fuß oder mit dem Pferd.

Videos aus der Closed Beta in Südkorea zeigen, wie sich Gran Saga spielt.

Ein Anime zum Schauen und Mitspielen

Was gibt es noch Besonderes? Gran Saga nutzt das sogenannte Gran-Weapons-System. Im Spiel wird es besonders mächtige Waffen geben, die euren Spielstil deutlich beeinflussen. Ihr entscheidet, ob ihr mit einem Kriegshammer, einen Stab, mit Klauen oder mit anderen Waffen loszieht. Je nach gewählter Waffe soll sich Gran Saga dabei anders anfühlen.

Das System ist dazu gedacht, euren Helden auf eine zusätzliche und interessante Weise weiter ausbauen und verbessern zu können.

Darüber hinaus legen die Entwickler vom Studio Npixel großen Wert auf das Erzählen einer spannenden Story. Wichtige Charaktere besitzen Sprachausgabe und besondere Ereignisse seht ihr anhand von Zwischensequenzen.

Womit wollen die Entwickler noch punkten? Das Team hinter Gran Saga möchte, dass ihr MMORPG über Twitch und Youtube erfolgreich ist. Dazu wird besonderer Wert darauf gelegt, dass nicht nur die Spieler Spaß haben, sondern darüber hinaus die Zuschauer.

Gran Saga soll sich beim Zuschauen so anfühlen, als würdet ihr einen Anime sehen. Deswegen arbeitet das Team besonders hart an der Grafik. Dazu steht ein Budget von 25 Millionen Dollar zur Verfügung. Schaut ihr euch den Trailer des MMORPGs an, dann erkennt ihr schon, dass es wie ein Anime aussieht – und dieser Trailer wurde von der Mobile-Version des Spiels aufgezeichnet.

Der Trailer zu Gran Saga zeigt, wie gut die Mobile-Version des MMORPGs aussieht.

Wie steht es aktuell um das Spiel? Gran Saga befindet sich in Südkorea in einer Closed Beta. Einen Teleasetermin gibt es noch nicht.

Allerdings soll das MMORPG international erscheinen und damit auch bei uns. Wann das der Fall sein wird, wissen wir momentan aber nicht.

Gefällt euch Gran Saga? Was wünscht ihr euch von dem MMORPG? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

