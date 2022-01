Die 5 besten Story-MMORPGs, die Ihr 2021 spielen könnt

Cortyn spielt seit über 20 Jahren MMORPGs und hat dabei so viele Stunden in Fantasy-Spielwelten verbracht verbracht, dass man die exakte Zahl vielleicht gar nicht so genau wissen will. 8 Jahre davon werden bereits für MeinMMO Artikel geschrieben.



Dabei wurde immer wieder in alle möglichen MMORPGs reingeschnuppert – vor allem dann, wenn eine interessante Story lockt, denn kaum etwas motiviert mehr, als eine packende Geschichte.