World of Warcraft ist mehr als ein Spiel – Es ist ein Stück Heimat

World of Warcraft ist für viele Zocker mehr als nur ein Spiel. Azeroth ist längst zu einem Stück Heimat geworden – auch für MeinMMO-Dämon Cortyn.

Videospiele üben großen Einfluss auf unseren Alltag aus – das wird wohl kein Gamer bestreiten. Immerhin sind sie unser liebstes Hobby. Und die Spiele sind neben der Arbeit häufig der größte Zeitfresser, das, womit wir die meiste Zeit unseres wachen Daseins verbringen.

Doch nur wenige Spiele übten auf mich einen so großen Einfluss aus, wie es World of Warcraft tat. Es wird Zeit für einen Lobgesang auf das Spiel, das mich mehr bewegt hat als jedes Spiel vor ihm.

Hinweis: Der Artikel stammt ursprünglich aus dem Jahr 2017. Wir haben ihn für Ostern 2023 noch einmal aktualisiert.

Eine Welt, die man in- und auswendig kennt

Wenn man mich nachts um 4:00 Uhr aus dem Bett zerren würde, dann könnte ich wie aus der Pistole geschossen erklären, wie man durch die Schwarzfelstiefen navigieren muss, um zum Endboss vorzudringen. Ich könnte noch heute erklären, wie man einen Tribute-Run in Düsterbruch abschließt und weiß noch immer, in welchem Zelt auf Donnerfels genau die Händler anzutreffen sind, die ich suche.

Wenn mich dahingegen jemand fragen würde, wie genau man zur nächstgelegenen Sparkasse kommt, müsste ich zumindest einen Moment lang über die Wegbeschreibung nachdenken.

Ich glaube aus genau diesem Grund war auch „Cataclysm“ ein Problem für viele langjährige Spieler. Die Überarbeitung der alten Welt hat WoW gut getan und die Zonen sinnvoller und spannender gemacht. Aber es war doch ein Stück Heimat, das verändert wurde. Man wusste nicht mehr genau, wo alles liegt und ein paar liebgewonnene Erinnerungen begannen zu verblassen.

Das ist ein bisschen wie die alte Küche, in der man jahrelang nach der Schule die leckeren Pfannkuchen der Mutter gemampft hat. Wenn dann das Geld für eine neue Küche reichte, dann waren die Pfannkuchen noch immer genau so lecker. Aber irgendwie fehlte das alte Flair. Und dass das Besteck nun in der zweiten Schublade von links liegt anstatt in der ersten, daran wird man sich nie so recht gewöhnen.

WoW-Spieler: Treu, doof und blind für Fehler?

Immer wieder hört man, dass Fans nach so vielen Jahren WoW einfach zu viel verzeihen. So mancher Spieler hänge nur noch an WoW, weil er sich daran gewöhnt hat. Und zu einem gewissen Grad stimmt das auch.

Allerdings verliert man dadurch nicht den Blick auf die Fehler. Eben weil ich WoW so gut kenne, springen mir nervige Fehler sofort ins Auge, die ich in anderen Spielen gar nicht bemerken würde.

Ein Beispiel? Die Gesichtstentakel von weiblichen Draenei-Charakteren clippten während eines Patches in ihren Körper hinein. Ich konnte mich darüber den ganzen Tag aufregen, wie Blizzard denn so einen Fehler übersehen kann. Wenn ich meinen Charakter betrachte und sahh, dass die Tentakel nun in der Schulter verwachsen sind, anstatt locker auf dem Schlüsselbein aufzuliegen oder während der Bewegung leicht hin- und herzuschwingen, dann macht macht mich das traurig. Es ist so ein kleines Detail und doch war es plötzlich nicht mehr “meine” Draenei.

Doch gerade dieses Gefühl, das WoW nach mehr als einem Jahrzehnt noch auslöst, macht WoW zu etwas Besonderem.

Ich kann mich noch immer von einem Hype anstecken lassen, wenn ein neues Addon angekündigt wird. Und ich kann noch immer mit den Zähnen knirschen, wenn irgendein Feature gestrichen wurde oder eine Mechanik keinen Spaß macht.

Die zweite Heimat, Azeroth

Kein anderes Spiel schafft es, mich immer wieder in den Bann zu ziehen. Dann kehre ich zurück und versinke für eine Weile in der Welt selbst wenn ich vorher ein halbes Jahr nicht mehr gespielt habe.

Kein anderes Spiel schafft es, Cortyn immer wieder so in den Bann zu ziehen.

Die 24-Stunden-Sessions im Rollenspiel, die großen Erfolge als 40-Personen-Raid, die Lacher im TeamSpeak, wenn wieder jemand vom Fahrstuhl-Boss getötet wurde. All diese Erinnerungen stehen ganz gleichberechtigt neben „realen“ Erlebnissen, sind sie doch genau so mit anderen Menschen zustande gekommen.

Nach all der Zeit, die ich in World of Warcraft gesteckt habe, bei all den Freundschaften, die sich im Laufe von weit über einem Jahrzehnt erst in WoW und dann in der „echten Welt“ entwickelten, kann ich nur noch zu einem Schluss kommen: Azeroth ist für mich eine „zweite Heimat“ geworden – und zwar eine, die immer erreichbar ist, selbst wenn sich die Anschrift in der echten Welt ändert.

All das macht WoW für mich zu mehr als nur einem Spiel.

Habt ihr auch so eine Bindung zu WoW oder einem anderen Spiel aufgebaut? Oder sind sämtliche Spiele für euch immer nur ein temporärer Zeitvertreib, in denen ihr euch gar nicht richtig verlieren wollt?