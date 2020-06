MMORPG-Firma bringt neues Online-RPG und es sieht wunderschön aus

Mit Tower of Fantasy wurde ein neues Anime-Onlinerollenspiel angekündigt, das umwerfend aussieht und sehr auf Story setzt. Es erscheint für PC, vorerst aber nur in China.

Worum geht es in Tower of Fantasy? Die Story versetzt euch in eine ferne Zukunft auf den Planeten Ada. Die Menschen kolonisierten die Welt und errichteten mit Hilfe eines Kometen einen magischen Turm, um die Urenergie des Planeten anzapfen zu können. Doch es kam zu einer Katastrophe, welche fast die gesamte Zivilisation vernichtete.

Finstere Mächte wollen nun diese Energie beherrschen, doch Rebellen wollen dies verhindern, den Turm vernichten und so die Energie für alle freisetzen.

So schön sieht Tower of Fantasy aus.

Ein Anime zum Mitspielen

Was ist das für ein Spiel? Es ist aktuell etwas unklar, ob uns mit Tower of Fantasy ein MMORPG oder ein Koop-Action-RPG erwartet. Es entsteht aktuell mit der Unreal Engine 4 und erscheint für PC und mobile Geräte.

Tower of Fantasy ist sehr storylastig und erzählt seine Geschichte ähnlich wie das MMORPG Blue Protocol im Anime-Stil. Die Grafik wirkt traumhaft schön. So, als würde man einen Anime spielen.

Ihr erkundet eine große, offene Spielwelt, in der viele Herausforderungen auf euch warten. NPCs versorgen euch mit Quests und in der Wildnis sowie in Dungeons kämpft ihr in actionreichen Echtzeit-Gefechten gegen Monster.

Was ist das Besondere am Spiel? Tower of Fantasy will wirklich ein spielbarer Anime werden. Dazu legen die Entwickler vom Studio Hotta großen Wert auf die Ausarbeitung von NPCs. Diese sollen interessante Persönlichkeiten bekommen, was die Story unterstützt.

Hinzu kommt die Erkundung der großen Welt, in der ihr beispielsweise an Felswänden empor klettert oder auch bestimmte Objekte zerstören sowie Feuer legen könnt. Zudem spielt Physik eine Rolle. Feuert ihr beispielsweise einen Raktenwerfer ab, dann folgt das Geschoss einer physikalisch korrekten Flugbahn, die ihr in den Kämpfen berücksichtigen müsst.

Ihr löst Rätsel in der Welt, ruft Freude herbei, die euch unterstützen und auch Roguelike-Elemente spielen eine Rolle. Ihr könnt Orte immer wieder erkunden und wichtige Items zu finden. Gegenstände spielen eine große Rolle, da ihr über sie eure Rolle und Klasse bestimmt. Wechselt ihr die Waffe, wechselt ihr damit auch die Rolle.

In Tower of Fantasy bestimmt eure Ausrüstung, welche Rolle ihr etwa in den Kämpfen einnehmt.

Wann kommt das Spiel? Tower of Fantasy soll später in diesem Jahr in China starten. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Wie sieht es mit einem Release hierzulande aus? Es gibt bisher noch keine Ankündigung des Online-RPGs für den Westen. Allerdings erscheint es über Perfect World, die auch das MMORPG Neverwinter vertreiben. Das Unternehmen ist bekannt dafür, Spiele auch in Europa und den USA herauszubringen. Daher gibt es durchaus eine Chance, dass auch wir Tower of Fantasy spielen können. Wann es soweit ist, lässt sich noch nicht sagen. Vermutlich erst 2021.

