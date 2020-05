Darum ist Blue Protocol für viele die neue MMORPG-Hoffnung

Mit Blue Protocol steht ein neues Anime-MMORPG in den Startlöchern, das vielen Spielern genau das geben könnte, was sie momentan wollen: einen Fokus auf Story und PvE-Erlebnisse.

Was ist Blue Protocol? Es handelt sich um ein MMORPG, das den Fokus auf das Erzählen einer spannenden Story legt. In dieser verkörpert ihr einen Helden, der 1.000 Jahre in die Vergangenheit reist, um eine Katastrophe zu verhindern.

Blue Protocol sieht aus wie ein spielbarer Anime und legt großen Wert auf cineastische Zwischensequenzen. Es gibt während der Story sogar Sprachausgabe.

Das MMORPG will euch zudem mit PvE-Gruppeninhalten überzeugen, verzichtet dafür aber auf andere MMO-Elemente wie etwa Housing Life-Skills (beispielsweise Angeln) und zumindest zum Start auch auf PvP. Dafür erkundet ihr viele Dungeons und legt euch in großen Raids mit Bossmonstern an. Die Kämpfe bieten viel schnelle Action.

Der Trailer gibt euch einen ersten Einblick in das Anime-MMORPG Blue Protocol.

Der Hoffnungsträger mancher Spieler

Warum ist es für viele die MMORPG-Hoffnung? Die Closed-Beta zeigte, wie groß das Interesse am Spiel ist. Die Testphase fand vom 24. bis 27. April statt und hatte direkt zum Start mit einem großen Ansturm der Spieler zu kämpfen.

Da sich Blue Protocol als Themepark-MMORPG auf das Erzählen einer Geschichte und auf das Absolvieren von Quests in der Gruppe konzentriert, bekommen Spieler seit langem ein Spiel, das kein Sandbox-Elemten enthält oder einen PvP-Fokus hat.

Das scheint vielen zu gefallen.

Diejenigen, die das MMORPG testen konnten, haben große Hoffnungen, Blue Protocol könnte das nächste große Ding im Genre werden.

Wie kam die Beta an? Youtuber und MMORPG-Experte TheLazyPeon hat seine Eindrücke zu Blue Protocol in einem Video zusammengefasst. Dieses könnt ihr euch direkt hier ansehen.

Youtuber TheLazyPeon gibt euch seine Eindrücke zu Blue Protocol im Video wieder.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für manche Tester erfrischend war, ein MMORPG zu spielen, das sich auf Quests und Teamplay fokussiert. Darüber hinaus handelt es sich um eines der bestaussehendsten Anime MMORPGs derzeit.

Das Crafting-System kam gut an und es ist möglich alle Klassen mit einem Charakter zu leveln. Allerdings besitzt Blue Brotocol keine echte Open World, sondern nur sehr große Spielzonen.

Worüber wird kontrovers diskutiert? Interessanterweise gibt es aber momentan ein Streitthema in der Community: PvP. Zumindest zum Start verfügt das MMORPG über keine Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe und konzentriert sich voll auf PvE.

Dies hat dazu geführt, dass sich die Community in zwei Lager gespalten hat: Ein Teil möchte PvP haben, der andere lehnt es vehement ab.

LavishGuy13 hätte gerne PvP in Blue Protocol: „Ohne PvP ist ein MMO schnell ausgelutscht. Und wenn das PvP auf eine „Arena“ oder einen „Dungeon“ beschränkt ist, wird es noch langweiliger. Dann könnte ich auch gleich ein Single-Player-RPG oder ein Koop-RPG spielen. Macht es so, dass man in einen „PvP“ -Modus wechseln muss, um andere Spieler in diesem Modus zu bekämpfen.“

Iceysheep auf reddit möchte kein PvP im Spiel haben: „Fügt kein PvP hinzu, lasst die Entwickler sich auf andere Dinge im Spiel konzentrieren, um es zu verbessern. Wenn sie zu viel Arbeit in PvP stecken, dann könnte das MMORPG zu einem weiteren schlechten PvP wie Kurtzpel werden. Ich sehe keine Notwendigkeit für PvP. Dies ist ein PvE-Spiel.“

Besonders die wunderschöne Anime-Grafik von Blue Protocol bekommt viel Lob.

Wann kommt Blue Protocol zu uns? Zwar hieß es, dass Blue Protocol auch in den Westen kommen soll, ein Europa-Release wurde aber von den Entwicklern schon längere Zeit nicht mehr angesprochen. Vorerst ist das MMORPG für Japan geplant.

