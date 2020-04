Neues Anime-MMORPG startet in die Beta, wird überrannt

Der erste Beta-Test des Anime-MMORPGs Blue Protocol brach direkt zum Start unter dem hohen Ansturm der Spieler zusammen. Die Tester konnten dennoch anschließend lange spielen und ihre Eindrücke teilen.

Was war bei Blue Protocol los? Am 24. April startete das hübsche Anime-MMORPG Blue Protocol von Bandai Namco ihren ersten Beta-Test. Direkt zu Beginn kam es aber zu Problemem.

Anscheinend haben die Login-Server von Blue Protocol den Ansturm der Spieler nicht ausgehalten und brachen zusammen. Um die Probleme zu beheben, musste der Start der Beta weiter nach hinten verschoben werden.

Dabei handelt es sich eigentlich um einen eingeschränkten Beta-Test. Ursprünglich sollten 50.000 Spieler zu dem Test zugelassen werden, wobei Bandai Namco die Menge der Tester kurzfristig um weitere 5.000 erhöht hat. Die vielen gleichzeitigen Zugriffe auf den Login-Server haben das System aber dennoch überlastet.

Die Entwickler haben sich auf Twitter für die Probleme entschuldigt. Wegen der technischen Schwierigkeiten wurde der Beta-Test verlängert und endet nun am Montag, 27. April.

Beta zeigt ein hübsches MMORPG im Anime-Look

Was ist Blue Protocol? Das action-basierte MMORPG Blue Protocol wurde im vergangenen Jahr von Bandai Namco angekündigt und hat bereits die Alpha-Phase hinter sich. In dem Spiel steuert ihr einen Helden, der 1.000 Jahre in die Vergangenheit gereist ist, um eine große Katastrophe zu verhindern.

Das MMORPG legt Fokus auf Story, die in schönen Cut-Scenes erzählt wird und PvE-Inhalte, wie Dungeons und Raids.

Was waren die Inhalte der Beta? Als die Spieler es dann schafften auf die Server zukommen, konnten sie sich einen ausführlichen Eindruck von der Beta machen. Die Auswahl der Inhalte war sehr klassisch für ein MMORPG:

Es gab einen Charakter-Editor, in dem man mit verschiedenen Optionen spielen konnte

Die Beta bot eine Auswahl aus 4 Klassen: Bogenschütze, Magier, Krieger mit einer Axt und eine Paladin-ähnliche Klasse mit Schild und Schwert

Die Spieler konnten sich in der Starter-Stadt umschauen und dort mit NPCs interagieren

Alternativ konnte man der Story des MMORPGs folgen, die in bunten Anime-Sequenzen erzählt wurde

Außerhalb der Stadt konnten die Spieler typische MMORPG-Quests erledigen, Monster jagen und die Umgebung erforschen.

Es gab auch spezielle Open-World-Bosse, gegen die man zusammen mit anderen Spielern antreten konnte





















Screenshots aus der Beta von Blue Protocol (Bild-Quelle: MMOByte)

So funktioniert das Gameplay: Das Kampfsystem von Blue Protocol ist action-orientiert und ihr müsst beim Angriff richtig zielen, um euren Gegnern Schaden zuzufügen.

Das MMORPG nutzt einen Stamina-Balken ähnlich dem in SoulsBorne-Spielen. Er leert sich, wenn man angreift oder ausweicht, und wird wieder gefüllt, wenn der Charakter still steht.

Die einzelnen Klassen verfügen außerdem über ein Skill-System, das man nach und nach aufstufen kann. Sie teilen sich in aktive und passive Skills ein und bei einigen davon muss man sich zwischen mehreren Upgrade-Optionen entscheiden. Es bietet also die Möglichkeit für eigene Builds.

Ausführliche Gameplay-Videos könnt ihr euch zum Beispiel hier anschauen:

Beta-Anmeldung und Release in Europa

Können wir auch mitspielen? Es war für die westlichen Spieler mit Hilfe von VPN-Diensten möglich, sich für die Beta-Tests anzumelden und einige schafften es auch einen Key zu erhalten. Allerdings sind die Anmeldungen zu dem Test mittlerweile geschlossen.

Kommt Blue Protocol nach Europa? Aktuell gibt es keine Informationen zu Release-Terminen von Blue Protocol. Das gilt nicht nur für den Europa-Release, der immer noch unbestätigt bleibt, sondern auch für den Release in Japan.

Wie viele andere Bereiche ist auch die Gaming-Industrie aktuell angeschlagen durch den COVID-19-Virus. So musste Amazon ihr MMO New World wegen Corona auf den August 2020 verschieben.