Das Anime-MMORPG Blue Protocol startet bald mit der ersten Closed Beta in Japan. Dort fand am 20. Februar ein Q&A mit den Entwicklern statt, in dem einige spannende Details zum Inhalt verraten wurden.

Worauf fokussiert sich das MMORPG? Im Sommer 2019 kündigte Bandai Namco das Action-MMO Blue Protocol an, das wie ein spielbarer Anime aussieht. Schon damals stand fest, dass PvE und actionreiche Kämpfe im Fokus stehen.

In einem Livestream stellten die Entwickler nun jedoch neue Details vor und beantworteten auch Fragen der Community. Dabei stach besonders hervor, dass das MMO zu Gunsten von PvE sogar auf viele Inhalte verzichtet.

Screenshot zu Blue Protocol

Kein PvP, keine Life-Skills, kein Housing

Auf welche Inhalte verzichtet Blue Protocol? Im reddit übersetzte der Nutzer MorpheusInPain das japanische Q&A der Entwickler. Sofern seine Übersetzung korrekt ist, wurden einige interessante Infos zum MMORPG bekanntgegeben:

Es wird voraussichtlich keine PvP-Inhalte geben. Sie wollen keine Spieler zum PvP zwingen und es gäbe einen zu großen Graben zwischen PvP-Fans und Spielern, die PvP nicht mögen.

Blue Protocol wird auf Lifestyle-Inhalte wie Housing und Casinos verzichten.

Auch mit Life-Skills wie Fischen oder anderen Berufen sieht es mau aus. Ausgeschlossen werden diese „Inhalte zum Chillen“ zwar nicht, aber laut Entwickler liegt der Fokus auf Dingen, die mit dem Action-Kampfsystem verbunden sind.

Die ersten spielen das hübsche Anime-MMO Blue Protocol schon – Das sagen sie

Was erwartet uns stattdessen? Im Fokus von Blue Protocol sollen die actiongeladenen Kämpfe, Dungeons und Raids stehen. Jede Klasse nimmt dabei eine bestimmte Rolle ein, hat aber wie in GW2 Zugriff auf Selbstheilung.

Die Geschichte des MMORPGs dreht sich darum, dass ihr durch Raum und Zeit reist, um die Zukunft zu ändern. Das bedeutet, dass Zeitreisen offenbar ein zentrales Element darstellen.

Die Welt des Spiels teilt sich in Städte (für 200 Spieler), instanzierte Zonen (für 30 Spieler) und Dungeons (für 6 Spieler) auf. Dazu nutzt es in Städten und Zonen ein Kanal-System, durch das man sich Hin und Her bewegen kann.

Season-Pässe, Controller und Release in Europa

Was steht noch in dem Q&A? Das MMORPG wird Free2Play und soll einen Shop mit kosmetischen Inhalten bekommen. Zudem sind Season-Pässe geplant, jedoch nur mit kosmetischen und nicht mit spielerischen Inhalten.

Blue Protocol könnt ihr dabei wahlweise mit Maus und Tastatur oder mit Controllern spielen. Das Spiel soll zugunsten von Konsolen auf 1080p beschränkt werden.

Interessant ist zudem, dass Charakternamen auf 12 Zeichen beschränkt sind und doppelte Namen vorkommen dürfen. Dies könnte zu einiger Verwirrung führen.

Kommt Blue Protocol nach Europa? Offiziell hieß es im Sommer 2019, dass keine westliche Version von Blue Protocol in Planung sei. Schon damals wurde jedoch gesagt, dass sich dies jederzeit ändern kann.

Aktuell wird ein Lokalisierungs-Manager für die englische Sprache gesucht. Gut möglich also, dass das MMORPG doch zu uns kommt.