Das Action-MMO Blue Protocol sieht aus, als wäre es ein spielbarer Anime. Die Entwickler suchen nun nach Mitarbeitern für eine englische Lokalisierung. Daher dürfen auch wir auf einen Release bei uns hoffen.

Was ist Blue Protocol? Im Sommer 2019 kündigte Bandai Namco ein neues Online-Action-RPG an. Die ersten Videos und Screenshots sehen aus, als würde es sich um einen Anime handeln. Die Story hört sich mit einer Welt am Abgrund zwar etwas standardmäßig an, bietet aber eine Besonderheit: Die Helden sollen durch die Zeit reisen, um die Zukunft zu ändern. Dieses Zeitreise-Element könnte ein interessantes Feature darstellen.

Action-Kämpfe im Anime-Stil

Welche Besonderheiten bietet das Spiel? Viel ist momentan noch nicht über Blue Protocol bekannt. Es sieht aus wie ein spielbarer Anime und bietet actionreiche Kämpfe. In einem Video sind die Kämpfe zu sehen, die wirklich extrem schnell und spektakulär ablaufen.

Die Charaktererschaffung sieht in einem Video ebenfalls interessant aus. Denn es macht den Eindruck, als würdet ihr gezeichnete Charaktere bekommen, welche natürlich dann perfekt zum Anime-Stil passen.

Es fand zwar schon eine Alpha statt, deren NDA aber erst heute, am 3. Februar 2020, aufgehoben wurde. In den kommenden Tagen und Wochen sollten wir mehr über das Spiel erfahren.

Was bietet das Spiel noch? Ihr erkundet eine große Welt mit vielen Wildnisgebieten und Städten und müsst euch zudem gemeinsam mit euren Freunden durch monsterverseuchte Dungeons kämpfen. Natürlich steht auch die Verbesserung eures Helden an. Wie genau diese abläuft, ist aber noch nicht bekannt.

Dürfen wir auch spielen?

Wie sieht es mit einem Release hierzulande aus? Bei der Ankündigung hieß es noch von Bandai Namco, dass es keine Pläne für einen Release des Action-MMOs im Westen gibt. Doch schon damals hielt sich das Unternehmen ein Hintertürchen offen und meinte, dass sich diese Pläne noch ändern können.

Jetzt scheint es so, als ob sich diese Pläne wirklich geändert haben könnten. Denn es wird ein Lokalisierungs-Manager für die englische Sprache gesucht. Dieser muss sich um die Übersetzung des UI, der Cutscenes und aller Texte kümmern. Das deutet darauf hin, dass eine englische Version von Blue Protocol geplant ist und wir das Onlinespiel daher auch im Westen spielen dürfen.

Ist es ein MMORPG? Offiziell wird Blue Protocol als Multiplayer-Online-Action-RPG bezeichnet. Im Video von Cryy erklärt der YouTuber, dass er Blue Protocol bereits spielen konnte und es für ihn ein MMORPG ist. In den Städten trefft ihr auf sehr viele Spieler. Auch in der Wildnis begegnet ihr anderen Spielern. Die Partygröße soll bei 6 Personen liegen, doch es rennen noch viel mehr herum. Es könnte sein, dass die Zonen ein Spielerlimit haben, Cryy ist sich hier nicht sicher und es gibt auch keine offiziellen Informationen hierzu.

Es gibt zwar keine Open World, dafür riesige Zonen, die aber fast wie eine offene Spielwelt wirken.

Laut Cryy fühlt sich Blue Protocol definitiv wie ein MMORPG an, auch, wenn es actionreiche Kämpfe und keine offene Welt hat.

Wann ist Release? Momentan gibt es noch keine Angaben zur Veröffentlichen des Spiels. Wir müssen uns also noch etwas gedulden