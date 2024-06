Der Sargnagel für Blue Protocol? Aus Japan kommen schlechte Nachrichten für Bandai Namco Online

Aufgrund hoher Verluste soll Bandai Namco Online vor der Insolvenz stehen. Das Tochterunternehmen der Bandai Namco Group kümmert sich darum, die Online-Games des Konzerns auf der ganzen Welt anzubieten. Zu den aktuellen Projekten gehört auch das MMORPG Blue Protocol.

Was ist bekannt? Die japanische Webseite gamebiz.jp berichtet, dass Bandai Namco Online im vergangenen Geschäftsjahr 8,2 Milliarden Yen Verlust (umgerechnet mehr als 51 Millionen US-Dollar) erwirtschaftet haben soll.

Aufgrund des weiterhin wachsenden Defizits soll das Tochterunternehmen der Bandai Namco Group daher zahlungsunfähig geworden sein. Ein offizielles Statement der Konzernmutter gibt’s bislang nicht. Am 24. Juni 2024 ging jedoch eine Mitteilung über die Veräußerung von Aktien live (via bandainamco.co). Ob diese beiden Meldungen im Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar.

Der Bandai Namco Group selbst dürfte es weiterhin gut gehen. Elden Ring hat sich in den vergangenen zwei Jahren unfassbar gut verkauft (25 Millionen Einheiten) und jetzt bringt der frisch veröffentlichte DLC Shadow of the Erdtree neues Geld in die Kassen. Auch Tekken 8 verkaufte sich im Februar 2024 stark.

Hier der Story-Trailer für Elden Ring – Shadow of the Erdtree:

Was macht Bandai Namco Online? Bandai Namco Online arbeitet unter dem Slogan: „Online-Games von Japan in die ganze Welt.“ Konkret geht es darum, Service-Games für Bandai Namco zu entwickeln und diese über den ganzen Erdball zu vertreiben und zu betreuen.

Zu den aktuell wichtigsten Spielen von Bandai Namco Online gehören:

IDOLiSH7 (Rhythmisches Action-Game für Mobile-Geräte)

SD Gundam Operations (Rollenspiel für den Webbrowser)

Gundam Tribe (Tower-Defense-Spiel für den Webbrowser)

Blue Protocol (Anime-MMORPG)

Ein anderes Projekt, Gundam Evolution, war wohl ein derartiger Flop, dass der Service im November 2023 eingestellt werden musste (via reddit).

Blue Protocol kämpft ums Überleben

Was ist mit Blue Protocol? Das Anime-MMORPG ist im Sommer 2023 in Japan erschienen, doch blieb das Spiel dort hinter den Erwartungen zurück. Im Mai 2024 erklärte Publisher Smilegate, dass man den für 2024 geplanten Launch in Korea fürs Erste auf Eis legen wird. Auf der deutschen Webseite herrscht seit November 2023 Funkstille.

Mitte Juni hatten sich die Entwickler von Blue Protocol dann in einem mehr als drei Stunden langen Stream an die Community gewandt, um im Detail zu verraten, wie sie die positive Kehrtwende schaffen möchten. Zum Launch im Westen, der eigentlich auch für 2023 geplant war, gab’s aber erneut kein Update.

Wenn sich die Meldungen über die desaströsen Finanzen von Bandai Namco Online bestätigen sollten, könnten die Pläne für den westlichen Release von Blue Protocol endgültig im Papierkorb landen. Auf reddit verabschieden sich bereits einige Spieler von dem Gedanken, das MMORPG jemals spielen zu können.

Slylok schreibt: „Ich hatte mich schon seit Jahren auf dieses Spiel gefreut und es dann irgendwie vergessen, und jetzt kommt es vielleicht nie.“

Aceeed zeigt sich ebenfalls pessimistisch: „Das Spiel hat so viel Potenzial. Schade, dass es noch vor der Veröffentlichung im Westen das Zeitliche segnen wird.“

jonizerr0rr zeigt Schadenfreude: „Ich denke, alle westlichen Spieler vom japanischen Server zu verbannen, war wohl doch keine so gute Idee.“

Was muss ich zu Blue Protocol wissen? Auf den ersten Blick könnte Blue Protocol wie ein typisches MMORPG aus Asien mit Free2Play-Modell wirken. Das Online-Action-Rollenspiel setzt jedoch einen ungewöhnlich starken Fokus auf Story-Inszenierung und PvE-Herausforderungen für Solisten, kleine Gruppen und 30-Spieler-Raids.

Dazu kommt der bunte Cel-Shading-Stil, durch den Blue Protocol wie ein interaktiver Anime wirkt. Und wenn es nach Alexander Leitsch geht, der sich die japanische Version vergangenes Jahr einige Stunden lang angeschaut hatte, ist auch spielerisch viel Potenzial vorhanden – Ich habe Blue Protocol gespielt und sage: Das wird das beste MMORPG der letzten 9 Jahre