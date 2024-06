Elden Ring: Shadow of the Erdtree metacritic – So schneidet die Erweiterung bei den Testern ab

Am Freitag, dem 21. Juni 2024, erscheint der erste DLC für Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Viele Fans warten ungeduldig auf die Erweiterung, doch können die neuen Inhalte die hohen Erwartungen der Spieler erfüllen? Wir fassen euch die Bewertungen der ersten Tester zusammen, damit ihr wisst, was euch erwartet.

Shadow of the Erdtree metacritic – Zusammenfassung Metacritic-Wertung von 93,67 über PC, PS5 und Xbox Series X.

Schlechtere Bewertungen als das Hauptspiel, aber bisher bestbewertetes Spiel 2024.

Positive Punkte: Umfang, Map, Atmosphäre, Bosse, Waffen und Spells.

Negative Punkte: Navigation, recycelte Gegner.

Shadow of the Erdtree metacritic – So sehen die Bewertungen aus

Wie schneidet die Erweiterung auf metacritic ab? Die ersten Reviews zu Shadow of the Erdtree sind extrem gut. Über alle drei Plattformen – PC, PS5 und Xbox Series X – kommt der DLC auf eine durchschnittliche Wertung von 93,67. (Stand: 18. Juni 2024, 18:35 Uhr).

PS5: 95 (48 Wertungen)

95 (48 Wertungen) Xbox Series X: 94 (7 Wertungen)

94 (7 Wertungen) PC: 92 (39 Wertungen)

Mit diesen Scores kommt Shadow of the Erdtree zwar nicht ganz an die hohen metacritic-Wertungen von Elden Rings Grundspiel heran, ist aber trotzdem das bislang bestbewertete Spiel des Jahres 2024. Die restlichen 4 Plätze der Top-5 bestehen aus Final Fantasy VII Rebirth (92), Destiny 2: The Final Shape (92), Animal Well (91) und Balatro (90).

Shadow of the Erdtree metacritic – So bewerten die Tester

Wie bewerteten die verschiedenen Medienhäuser? Unsere Kollegen von GameStar und GamePro haben Shadow of the Erdtree auf verschiedenen Plattformen getestet.

GameStar vergab für die PC-Version 93 Punkte

GamePro bewertete die PS5-Version mit 92 Punkten

Bei den englischsprachigen Testern sahen die Bewertungen so aus:

PC

GameSpot – 100

IGN – 100

PC Gamer – 95

PCGamesN – 90

PS5

Dexerto – 100

GamesRadar+ – 100

Dot Esports – 90

The New York Times – 88

Xbox Series X

TechRadar Gaming – 90

GAMINGbible – 90

digitaltrends – 90

Shadow of the Erdtree metacritic – Das sagen die Bewertungen

Was kommt gut an? Das vielleicht größte Argument für Shadow of the Erdtree ist der Umfang des DLC. Die verschiedenen Bewertungen machen deutlich, dass die Erweiterung mit vollwertigen Spielen mithalten kann. Das zeige sich nicht nur in der neuen Story, sondern auch in der Größe der Map und der Anzahl der Bosse.

Diese seien auch weiterhin eine Herausforderung mit interessanten Angriffsmechaniken – besonders der finale Boss. Auch die Inszenierung der Bosse sei gelungen und trage zu der generell stimmigen Atmosphäre bei.

Diese Atmosphäre erlebt ihr vor allem beim Erkunden der Spielwelt. Wenn euch das im Grundspiel gefallen hat, solltet ihr – gemessen an den Reviews – auch in der Erweiterung Spaß haben.

Spielfreude komme allerdings nicht nur durch cool inszenierte Bosse oder eine atmosphärische Spielwelt auf. Auch die neuen Waffen und Spells werden gelobt, da sie das Gameplay sinnvoll erweitern und neue Möglichkeiten bieten.

Was kommt schlecht an? Der größte Kritikpunkt ist die Navigation. Wenn ihr dazu neigt, euch schnell zu verlaufen oder bestimmte Wege nicht zu finden, könnte euch Shadow of the Erdtree demnach vor Probleme stoßen.

Das gilt natürlich auch für die Schwierigkeit der Bosse. Hier gilt ganz klar: es wird nicht leichter. Wenn euch das Grundspiel zu schwierig war, werdet ihr im DLC nicht plötzlich zum Pro-Gamer. Für die einen ist der hohe Schwierigkeitsgrad definitiv ein Pluspunkt, aber für manche von euch könnte das auch Frust bedeuten.

Etwas frustriert merkten die verschiedenen Tester auch an, dass manche Gegner recycelt wurden. Das heißt, ihr könnt auf Kontrahenten treffen, deren Kampfweise ihr bereits kennt.

Wenn ihr Shadow of the Erdtree spielen wollt, müsst ihr allerdings erst einen bestimmten Boss besiegen: Mohg, den Blutfürsten. Wo ihr diesen findet und wie ihr ihn schnell ins Jenseits schickt, erfahrt ihr auf MeinMMO: Elden Ring Mohg Location: So findet und besiegt ihr den mächtigen Blutfürsten