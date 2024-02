„Wir nennen sie nicht Souls“ – Chef von From Software erklärt, welchem Genre man Elden Ring intern zuordnet

Soulslikes ist ein Begriff, den From Software mit Dark Souls, Bloodborne und auch Elden Ring geprägt hat. Doch in einem aktuellen Interview spricht der Game Director Hidetaka Miyazaki über den Begriff und dass das Team diese Spiele intern anders nennt.

Elden Ring ist wieder in aller Munde, denn das DLC Shadow of the Erdtree wurde angekündigt und bietet euch im Juni neue Bosse, Rüstungen und ein düsteres Gebiet. Im Zuge dessen führte IGN ein Interview mit dem Game Director Hidetaka Miyazaki.

In dem Interview ging es auch um den Begriff Souls Series . Das Team hinter Dark Souls und Bloodborne prägte diesen Begriff maßgeblich und erschuf damit ein eigenständiges Genre. Doch intern wird dieser Begriff für die eigenen Spiele nicht benutzt, sondern in ein Genre eingeteilt, wie Miyazaki verrät.

Zum IGN-Interview gab es neben Informationen zum DLC auch Aussagen zu allgemein bekannten Begriffen. Dabei spricht Miyazaki über den Begriff Souls Series .

Wir mögen es nicht, sie Souls series zu nennen, aber ich glaube, wir sprechen über dieselbe Sache, wenn wir uns über diese düsteren Third-Person-Actionspiele beziehen, bei denen der Fokus stärker auf Nahkämpfen und Erfolgserlebnissen liegt. Zitat gepostet von Matt Kim auf x.com

Im Kern stimmt diese Genreeinteilung natürlich, denn es sind langsamere Third-Person-Spiele. Interessant dabei ist, dass es für From Software anscheinend kein eigenständiges Genre ist, sondern eben zu der genannten Bezeichnung gehört.

Vor Dark Souls und Co. hat From Software auch mit vielen anderen Genres experimentiert. Eine dieser Serien war auch Armored Core, die durch das Setting und die Spielweise schon weit von den Souls-Spielen entfernt ist. Letztes Jahr erschien mit Armored Core 6 sogar ein neuer Teil der Serie und das sogar nur 1,5 Jahre nach Elden Ring und 1 Jahr vor Shadow of Erdtree.

Mit Shadow of Erdtree erscheint im Sommer ein neues Erlebnis des gefeierten Studios. Laut eigenen Aussagen bietet das Spiel dabei wieder neue Bosse, Waffen und Rüstungen. Wer sich aufs DLC vorbereiten will und wieder Lust bekommen hat, sich in die Welt von Elden Ring zu stürzen, dem hilft unser Klassen-Guide: Elden Ring – Die besten Klassen für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten