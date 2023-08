Armored Core 6: 6 Tipps für den Start, damit ihr nicht so schnell vernichtet werdet

Armored Core 6 ist ein erbarmungsloses Spiel von FromSoftware, bei dem ihr mit eurem Mech Kämpfe bestreiten müsst. Der Start kann jedoch holprig sein. Wir zeigen euch deshalb 6 Tipps, die ihr zum Start wissen solltet.

Was sind das für Tipps? Armored Core ist nicht wie die anderen Games von FromSoftware bei denen ihr heftige Builds bauen könnt, um leichter durch die Missionen zu kommen. Das Spiel fordert euch auf, aus euren Fehlern zu lernen, Gegner zu studieren und dadurch besser zu werden und das ohne die Hilfe von komplizierten Builds.

Das Spiel ist erbarmungslos und wer als Neuling durchstarten will, kommt schnell an seine Grenzen. Wir zeigen euch deshalb Tipps, die euer Gameplay erleichtern sollen und euch kleine Dinge offenbaren, die große Auswirkungen auf euer Voranschreiten in der Story haben könnten. Kommen wir nun zu unseren Tipps.

Tipp 1: Lasst euch Zeit

Ihr habt wahrscheinlich die actionreichen Trailer von Armored Core 6 gesehen und bemerkt, wie schnell und bombastisch die Kämpfe aussehen. Und auch wenn man gleich ins Geschehen stürmen möchte, so solltet ihr euch Zeit lassen.

Das Spiel ist erbarmungslos und verzeiht euch keine Fehler. Geht ihr bei einem Kampf unbedacht vor und das ohne Taktik, so werdet ihr schnell ins Gras beißen. Das Spiel gibt euch keinen Timer, ihr könnt euch also soviel Zeit lassen wie ihr wollt und die Welt auch erkunden. Das solltet ihr auch, denn ihr könnt versteckte Items finden.

Tipp 2: Achtet auf eure Energie

Energie ist wie in anderen Souls-Games von FromSoftware die Ausdauer eures Mechs. Habt ihr diese in Kämpfen komplett aufgebraucht, könnt ihr von Gegnern schnell ins Taumeln gebracht werden. In diesem Zustand erleidet ihr massiven Schaden. Vermeidet es also unnötig umher zu düsen und behaltet eure Leiste im Auge. Wer gut mit seiner Energie umgehen kann, ist länger im Kampf einsetzbar und bleibt tödlich.

Tipp 3: Benutzt euren Scanner

Wer durch die riesigen Areale von Armored Core 6 streift, wird merken, dass sich viele Gegner verstecken und darauf warten, dass ihr in ihre Falle tappt. Benutzt ihr jedoch den Scanner, werden umliegende Feinde in eurem Radius markiert. Ihr könnt sie sogar durch Wände sehen. Das ist sehr praktisch, da ihr so Gegner überraschen könnt, die euch eigentlich überraschen wollten.

Tipp 4: Achtet darauf, welchen Boost ihr verwendet

In Armored Core 6 gibt es verschiedene Modi, wie ihr euren Mech beschleunigen könnt. Ihr könnt euren AC dauerhaft und leicht beschleunigen und wenig Energie verbrauchen. Ihr könnt schnelle Boosts hinlegen, um Projektilen auszuweichen oder euren Mech in einen Supermann verwandeln und durch die Map fliegen.

Die ersten beiden Modi sind sehr praktisch, doch der Supermann-Modus ist sehr gefährlich, vor allem, wenn ihr euch in einen Kampf begebt. Nutzt diesen nur, wenn ihr auf Erkundungstouren seid, sonst verliert ihr zu viel Energie und könnt bei eurer Landung ins Taumeln gebracht werden.

Tipp 5: Greift ahnungslose Feinde an

Ihr werdet auf euren Missionen viele Gegner frontal antreffen, die sich euch in den Weg stellen werden. Einige davon können aber auch ohne großes Theater erledigt werden. Je nachdem wie ihr vorgeht besitzen Gegner einen ahnungslosen Zustand. In diesem Zustand bekommen sie massiven Schaden von euch ab.

Auch wenn eurer Mech ein nicht zu übersehendes Konstrukt ist, so könnt ihr in vielen Situationen leise vorgehen und eure Gegner so im Hinterhalt angreifen und schneller besiegen.

Tipp 6: Benutzt Raketen für kleine Feinde

In Akt 1 nicht so relevant, doch in späteren Missionen umso wichtiger. Achtet darauf, welche Waffen ihr für welche Gegner verwendet. Raketen sind eine starke Option, wenn ihr viele kleinere Mechs auf einen Streich besiegen wollt. Ihr könnt mehrere Gegner anvisieren und dann einen Raketenhagel auslösen. So spart ihr euch Munition mit den Waffen, die ihr gegen Bosse oder härtere Gegner benutzen solltet.

Das waren die wichtigsten Tipps für den Anfang. Habt ihr sonst noch andere Tipps, die ihr Lesern ans Herz legen möchtet? Dann schreibt diese doch in die Kommentare!

