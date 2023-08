Armored Core 6: Alle Bosse in der Übersicht und wie ihr sie besiegt

FromSoftwares neustes Actionspiel Armored Core 6 bietet einige schwierige Kämpfe. Wir zeigen euch eine Übersicht mit allen Bossen und wie ihr sie besiegt.

Armored Core 6 Fires of Rubicon (AC6) ist das neuste Actionspiel von FromSoftware. Das japanische Entwicklerstudio ist vor allem für seine herausfordernden Bosskämpfe in Spielen wie Elden Ring, Dark Sould und Bloodborne bekannt. Aber auch in AC6 könnt ihr einige harte Auseinandersetzungen erwarten.

Welche Bossgegner euch in Armored Core 6 erwarten, könnt ihr in der nachfolgenden Übersicht sehen. Die Bosse sind zudem in der Reihenfolge aufgelistet, in der ihr ihnen im Spiel begegnet.

AH12 HC Helicopter

Was ist das für ein Boss? Der HC-Helicopter ist, wie der Name verrät, ein großer und schwerbewaffneter Helikopter, der euch gleich zu Beginn des Spiels als Tutorial-Boss am Ende der ersten Mission erwartet.

Wie besiegt ihr den HC-Helicopter? Das fliegende Ungetüm ist unter anderem mit einem Raketenwerfer bewaffnet, mit dem er vor allem auf große Distanzen gefährlich ist und hohen Splash-Damage austeilen kann.

Ihr solltet demnach mithilfe der verschiedenen Deckungsmöglichkeiten versuchen, möglichst nah an den Helikopter heranzukommen, um nicht durchgehend mit Ausweichen beschäftigt zu sein.

Obendrein solltet ihr versuchen, die Anzeige zu füllen, die sich über dem Lebensbalken des Bosses befindet. Ist die Anzeige gefüllt, verursacht ihr mehr Schaden. Um die Anzeige zu füllen, müsst ihr erfolgreiche Angriffe ausführen. Gemäß des YouTubers „Born 2 Game“ füllt sich die Anzeige durch euren Nahkampfangriff besonders schnell (via YouTube).

Zudem solltet ihr während des gesamten Kampfes möglichst mobil bleiben. Vermeidet es, an einer Stelle zu stehen und mit euren Fernkampfwaffen auf den Heli zu schießen – das wird er gnadenlos bestrafen.

HA-T-102 Juggernaut

Was ist das für ein Boss? Der Juggernaut ist ein riesiger auf Ketten fahrender Panzer, der auf der Vorderseite ein massives stählernes Schild besitzt, das einen Großteil eurer Waffen alt aussehen lässt. Als wäre das nicht genug, legt es der Juggernaut darauf an, euch mit explosiven Angriffen zu zerlegen oder ganz einfach zu überfahren.

Wie besiegt ihr den Juggernaut? Von hinten. Da ihr dem Panzer von vorne so gut wie keinen Schaden machen könnt, solltet ihr versuchen, hinter ihn zu gelangen. Das geht am besten, in dem ihr über ihn hinweg springt und hinter ihm landet.

Mit zwei Schrotflinten oder mit zwei Raketenwerfern könnt ihr dann effektiv versuchen, die Stagger-Leiste über dem Lebensbalken des Bosses zu füllen, um mehr Schaden auszuteilen. Alternativ empfiehlt der YouTuber „Oroboro“ die Verwendung von zwei Plasmagewehren, den Vvc-760PR, da diese hohen Schaden austeilen (via YouTube).

AA P07 Balteus

Was ist das für ein Boss? Balteus ist erneut ein fliegender und sehr beweglicher Gegner, der über ein Schild verfügt, das ihn vor euren Angriffen schützt und von einem Mech in der Mitte gesteuert wird. Zudem greift er in Phase 1 (mehr als 50 % Leben) mit Raketenbeschuss an und in Phase 2 (weniger als 50 % Leben) zusätzlich mit einem Flammenwerfer.

Wie besiegt ihr Balteus? Ihr solltet gegen Balteus erneut versuchen, auf kurze Distanz zu agieren. Neben eurem Nahkampfangriff bieten sich hier auch Schrotflinten an. Sobald ihr das Schild von Balteus „zerstört“ habt, ist es kurzzeitig deaktiviert. Währenddessen könnt ihr die Leiste oberhalb der Lebensanzeige füllen, um die Angriffe des Bosses zu blockieren und selbst erhöhten Schaden auszuteilen.

Einen ausführlichen Guide, wie ihr Balteus besiegt, findet ihr bei unseren Kollegen von der GamePro.

EC-0804 Smart Cleaner

Was ist das für ein Boss? Der Smart Cleaner ist nicht etwa ein Saugroboter, der euch beim Reinigen eurer Wohnung hilft, sondern eine riesige Maschine mit glühenden Armen.

Wie besiegt ihr den Smart Cleaner? Den Smart Cleaner besiegt ihr am einfachsten, in dem ihr möglichst lange in der Luft schwebt und so seinen gefährlichen Bodenangriffen ausweicht. Dabei kann es durchaus hilfreich sein, aus größerer Distanz anzugreifen und zu vermeiden, in eine Ecke gedrängt zu werden. Zielt bei euren Angriffen vor allem auf die leuchtende Öffnung auf der Oberseite des Smart Cleaners.

IA-13 Sea Spider

Was ist das für ein Boss? Bei der spinnenartigen Maschine handelt es sich um einen Gegner, den ihr am Ende von Kapitel 2 besiegen müsst und der euch mit einer Vielzahl verschiedener Angriffe peinigt.

Auch Twitch-Streamer Asmongold kämpfte bereits gegen den Sea Spider. Nachdem er vier Stunden lang eine Niederlage nach der anderen einsteckte, beendete er sogar den Stream.

Wie besiegt ihr den Sea Spider? Im Kampf mit dem Sea Spider solltet ihr wieder versuchen, auf kurze Distanz zu kämpfen und dabei möglichst agil zu sein. Ihr müsst euch viel und schnell bewegen und möglichst oft springen. Zudem solltet ihr versuchen, den Sea Spider mit euren Sprüngen zu umkreisen. Beides hilft, um den gefährlichen Angriffen des Bosses auszuweichen.

AA-602 CATAPHRACT

Was ist das für ein Boss? Der CATAPHRACT ist ein Kettenpanzer, der von einem Mech in der Mitte des Konstrukts kontrolliert wird und mit einem riesigen Arsenal verschiedener Waffen daherkommt.

Zudem ist der CATAPHRACT überraschend schnell und besonders auf große Distanz gefährlich. Da der Kampf auf freier Fläche ohne viele Deckungsmöglichkeiten stattfindet, kann der CATAPHRACT seine Geschwindigkeit sowie seine starke Fernkampfbewaffnung ideal ausspielen.

Wie besiegt ihr den CATAPHRACT? Im Kampf mit dem CATAPHRACT solltet ihr versuchen, die Distanz zwischen euch und dem stählernen Monster möglichst kurzzuhalten.

Seid ihr nah dran, fokussiert eure Angriffe auf den Mech im Zentrum des CATAPHRACT, das ist seine Schwachstelle und bietet euch die Möglichkeit, die Stagger-Anzeige oberhalb des Lebensbalkens zu füllen, damit ihr anschließend mehr Schaden verursacht.

