Der Twitch-Streamer Asmongold sollte als MMO-Veteran schwierige Bosskämpfe eigentlich gewohnt sein, doch ein Gegner im neusten Spiel von FromSoftware lässt ihn verzweifeln.

Was ist das für ein Spiel? Armored Core VI Fires of Rubicon (PC, Konsole) ist das neuste Spiel des japanischen Entwicklerstudios FromSoftware, die unter anderem für die preisgekrönten Titel: Elden Ring, die „Dark Souls“-Reihe, Sekiro: Shadows Die Twice und Bloodborne verantwortlich sind.

Bei Armored Core VI Fires of Rubicon (AC6) handelt es sich um ein Action-Spiel, in dem ihr einen schwerbewaffneten Mech steuert und mit ihm gewaltige Kämpfe bestreitet. Mechs sind Kampfmaschinen, die an gewaltige Roboter erinnern, jedoch häufig von Menschen gesteuert werden.

In AC6 könnt ihr euren Mech mit unterschiedlichen Teilen individualisieren und an euren Spielstil oder den Bedingungen eines Kampfes anpassen. Neben verschiedenen Kampfstilen verfügen die Mechs über enorme Mobilität und können sowohl an Land als auch in der Luft schnelle Bewegungen ausführen.

Ein besonderes Merkmal des Gameplay von Armored Core IV ist zudem, dass es – wie von FromSoftware-Spielen zu erwarten ist – einen recht hohen Schwierigkeitsgrad mit fordernden Bosskämpfen gibt.

Rage-Quit in Armored Core 6

Wieso hat Asmongold den Stream beendet? Asmongold hat in AC6 einen Bosskampf gegen den IA-13: Sea Spider geführt, der sich über 4 Stunden hinzog und das ganze live auf Twitch gestreamt (via Twitch).

Immer wieder und wieder musste der Twitch-Streamer dabei teils vernichtende Niederlagen einstecken. Irgendwann, von Frust und Demut geplagt, hielt er es in seiner nicht enden wollenden Verzweiflung nicht mehr aus und zog einen vorübergehenden Schlussstrich:

„Ich bin fertig. Ich weiß nicht einmal, was mich getötet hat. Ich habe keine Ahnung, was mich verdammt noch mal getötet hat. Ich weiß nicht einmal, was es war. Oh mein verdammter Gott. […] Na gut, versuchen wir es morgen […]. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ich bin so müde.“

Anschließend hat Asmongold den Stream beendet. Einen Clip seines Rage-Quits seht ihr auf YouTube:

Trotz des Rage-Quits und der zwischenzeitlich hohen Frustration seitens Asmongold, sollte der Streamer in seinem Kampf mit dem Sea Spider doch noch ein Happyend erleben: bereits einen Tag später, als Asmongold sich erneut während eines Livestreams in den Bosskampf stürzte, sollte er endlich als Sieger hervorgehen.

Wer ist Asmongold eigentlich? Asmongold, oder auch Zackrawrr, gilt als der wohl größte MMORPG-Streamer auf Twitch, wo er verschiedene MMOs und andere Spiele zeigt, in denen viel gegrindet wird.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren auf seinen Kanälen neben AC6 auch Spiele wie Diablo 4, Wayfinder und Remnant 2 zu sehen. Obendrein verbringt der Streamer viel Zeit in der “Just Chatting”-Kategorie und reagiert auf verschiedene Videos und Gaming-News.

Während Asmongold auf seinem Hauptkanal über 3,4 Millionen Follower hat, diesen aber kaum noch nutzt, kommt sein Zweitkanal auf „nur“ 1,4 Millionen Follower. Trotzdem streamt er dort lieber als auf seinem Hauptkanal und verriet im September 2022, dass eine Rückkehr auf seinen Hauptkanal bei ihm sogar Panikattacken auslöse.

