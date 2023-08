Starfield verrät euch schon vor dem Landen, was ein Planet bietet und ob sich ein Besuch lohnt

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Was verraten uns die Informationen? Anhand der gegebenen Details über einen Planeten könnt ihr euch schon im Voraus einige Fragen beantworten, was euch dort möglicherweise erwartet. Könnt ihr euch ohne Raumanzug bewegen? Gibt es Städte und Außenposten mit Menschen oder sogar andere Lebewesen?

Was verrät euch Starfield über Planeten? Wenn ihr euch in Starfield mit eurem gekauften oder selbstgebauten Schiff im Weltall befindet, könnt ihr mit eurem Cursor über verschiedene Planeten hovern.

In Bethesdas neuem SciFi-Epos Starfield wird es unzählige Planeten geben, die ihr bereisen könnt und das Spiel verrät euch schon vor der Landung, was euch dort erwartet.

