So baut ihr eure Schiffe in Starfield – Alle Systeme, Sub-Systeme und Anpassungen

Hier könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, wie Schiffe in Starfield zusammengebaut werden. MeinMMO zeigt euch Details zum Schiffsbau, die unterschiedlichen Systeme und Bilder von Schiffen, die bereits in Trailern gezeigt wurden.

Der Schiffsbau in Starfield soll eines der größten Features des SciFi-Rollenspiels sein. Eure Schiffe werden euch immer begleiten und je nachdem, welchen Weg ihr im Spiel einschlagen wollt, liegt der Fokus eures Schiffes auf anderen Aufgaben.

Schmuggler benötigen sicheren Lagerraum, geschützt vor den Scannern der Zöllner. Piratenjäger sollten auf mobile Schiffe setzen, die feindliche Jäger ausmanövrieren können. Luxusliner sollten es ihren Passagieren mit Extra-Service gemütlich machen.

Wir kennen bisher nicht alle Details zum Schiffsbau in Starfield. Doch was schon gezeigt wurde, erklären wir euch hier in der Übersicht:

Bei der Eröffnungsveranstaltung der gamescom 2023 gab es übrigens einen neuen, eindrucksvollen Trailer von Starfield zu sehen:

Infos zum Feature – Details zum Schiffsbau

Wir starten mit ein paar grundlegenden Informationen zum Schiffsbau-Feature:

Ihr startet mit einem „kostenlosen“ Schiff, das ihr ausbauen könnt – die „Frontier“

Ihr könnt mehrere Schiffe besitzen, habt ein Haupt-Schiff

Große Schiffe oder gar Flotten sollen erst im Endgame möglich sein

Das Feature wird als „teuer“ beschrieben, man braucht viel Ingame-Währung

Es gibt mindestens 10 Docks, wo ihr eure Schiffe umbauen könnt

Unterschiedliche Docks bieten unterschiedliche Teile – auch optisch

Ihr könnt Schiffe in Third-Person oder der Ego-Perspektive steuern

Baut ihr euer Schiff um, müsst ihr einen „Flight Check“ absolvieren

Ihr könnt nicht auf jedem Planeten direkt landen, sondern benötigt bestimmte Ausrüstung für manchen Untergrund

Gegnerische Schiffe lassen sich kapern, müssen dann aber teuer „registriert“ werden

Sprünge mit dem Grav-Drive können von feindlichen (Piraten-)Schiffen unterbrochen werden

Ihr könnt Crewmember mitnehmen, welche euer Schiff verbessern

Das Schiff hat eine Gesamt-Gesundheit (Hüllenstärke), Module kommen zusätzlich mit eigenen Gesundheits-Werten

Ihr könnt euer Schiff wahrscheinlich überall rufen, ähnlich wie ein Mount in anderen Spielen

Habt ihr keine Lust auf Schiffsbau, könnt ihr vorhandene Systeme upgraden oder fertige Schiffe kaufen

Die Frontier – Unser erstes Schiff

Übrigens wurden wirklich alle Schiffe im Spiel in dem Schiffsdesigner gebaut, der auch den Spielern zur Verfügung steht. Das heißt aber noch nicht, dass ihr auch die größten Schiffe in Starfield selbst nachbauen könnt.

Wie groß eure Schiffe tatsächlich werden können, lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Durch das bisher gezeigte Material zu Starfield kann man jedoch schon einige Schlüsse ziehen:

Schiffs-Module – Das Fundament jedes Schiffes

Insgesamt besteht euer Schiff aus 13 unterschiedlichen Modul-Typen, alle mit eigenen Eigenschaften, welche die Werte eures Schiffes verändern. Bei den verschiedenen Docks bekommt ihr wiederum Module mit einer unterschiedlichen Verteilung von Werten.

Manche Teile benötigt ihr, um bestimmte Aktionen überhaupt durchführen zu können – etwa zum Landen auf besonderen Planetenoberflächen. Andere Teile bringen nur optische Funktionen mit.

Hier sind alle bekannten Modul-Arten:

Cockpit Bringt Hüllenpunkte, Platz für Crewmember und Lager

Habitat Unterkünfte für mehr Crewmember

Shield Generator Erzeugt einen Schutzschild um das Schiff

Cargo Hold Erhöht euren Lagerplatz

Engine Der Antrieb bestimmt Geschwindigkeit / Beschleunigung / Mobilität

Fuel Tanks Lagert Helium-3 für alle Antriebsanwendungen: Muss aufgefüllt werden

Grav Drive Ermöglicht Lightspeed Jumps, bestimmt Reichweite (Lichtjahre) und Verbrauch

Reactor Gibt Energiebalken, die in den Subsystemen verteilt werden können

Weapons Energiewaffen / Projektilwaffen / Laser / Electro-Magnetic: Unterschiedliche Waffen bringen andere Vorteile im Kampf

Landing-Gears Man kann auf bestimmten Planeten landen

Landing Bay Man kann auf bestimmten Planeten das Schiff verlassen

Docker Für Andockmanöver im Weltraum

Cowling Strukturelle Elemente, verändern das Aussehen



Die Module in der Übersicht

Die Optik der Modul-Arten kann sich dabei stark unterscheiden, was Unmengen an Kombinationen und einen hohen Grad an Individualisierung erlaubt.

Wollt ihr ein Modul länger behalten, könnt ihr es bei einem Dock upgraden und die Werte damit steigern. Ihr müsst also nicht unbedingt ein besseres Modul kaufen. Es ist allerdings noch unklar, ob es trotzdem stärkere oder nur spezialisierte Module gibt.

Jedes Modul stärkt dabei bestimmte Werte. Zudem ist die Masse der Module wichtig, weil ihr euren Antrieb entsprechend dimensionieren müsst. Ein dicker Frachter braucht ebenso dicke Antriebe, sonst kommt die Fracht nie an.

Hier ein Beispiel für die Werte eines Antriebes aus dem Showcase:

Engine-Modul Class Max. Power Engine Thrust Maneuvering Thrust Engine Health Hull Crew Capacity



Euer Antrieb hat damit Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche des Schiffes, kann sogar die Crewmember-Kapazität erhöhen. Zudem kommen Module mit einer eigenen Gesundheit, können also auch unabhängig von der Schiffshülle beschädigt werden.

Es ist noch unklar, wie groß unsere Schiffe sein können

Sub-Systeme & Werte – Ihr bestimmt die Balance

Wie funktionieren Sub-Systeme? Wenn ihr in eurem Cockpit sitzt, habt ihr Zugriff auf eine Energieverteilungs-Matrix. Euer Reactor-Modul bestimmt die Menge an Energie, die ihr in euren Subsystemen frei verteilen könnt.

Ihr wollt mehr Schub, um vor der Space-Polizei zu flüchten? Mehr Energie auf die Laser, um Schilde der Gegner zu braten? Ihr könnt die Energie frei verteilen und so folgende Systeme boosten:

LAS / Laser

BAL / Balistics

MSL / Missile Damage Strenght

ENG / Engine

SHD / Shield

GRV / Gravity Drive

Während eurer Abenteuer im Weltraum werdet ihr ständig damit beschäftigt sein, an den Energiereglern zu spielen. Wirklich wichtig dürfte das Energie-Management bei Gefechten gegen andere Schiffe werden – je nachdem, ob man Schilde braucht, weil man verfolgt wird oder Waffen-Power, weil man angreift.

Die Sub-Systeme im Cockpit auf einem Blick

Auf welche Werte muss man achten? Im Folgenden zeigen wir euch noch ein paar Werte der Schiffe in Starfield. Sie setzen sich aus euren Modulen und dem Aufbau des Schiffes zusammen.

Ihr entscheidet, wo ihr euren Fokus setzt, in welche Richtung ihr euer Schiff ausbalanciert:

Hull – Gesundheit des Schiffes

Shield – Mehr Gesundheit / Regeneration, wenn nicht im Kampf

Cargo – So viel Zeug könnt ihr mitnehmen

Shield Cargo Capacity – Möglichweise Platz für Schmuggelware

Max. Crew – Die maximale Anzahl an Crewmembern

Jump Range – Maximale Distanz mit einem Grav-Drive-Sprung

Mobility – Bessere Manövrierfähigkeit

Top Speed – Höchstgeschwindkeit in einem System

Mass – Die Masse eures Schiffes

Besonders die Masse ist ein interessanter Wert, auf den ihr achten müsst. Denn die Masse bestimmt, wie stark euer Antrieb sein muss. Auch die Manövrierfähigkeit leidet bei großen, schweren Schiffen.

Anpassungsmöglichkeiten – Umfang noch unsicher

Grundsätzlich könnt ihr alle Module im Spiel so zusammensetzen, wie ihr wollt. Der Fantasie sind nur durch die Größe eines Docks Grenzen gesetzt.

Unterschiedliche Module

Ihr könnt offenbar optisch unterschiedliche Module mit ähnlichen Werten bei den verschiedenen Docks finden. Das Design der Module hängt vom jeweiligen Planeten ab, auf dem ihr die Teile einkauft. Der Schiffsdesigner lässt euch die Module dann frei zusammensetzen.

Lackier-Werkzeuge

Die Hülle eures Schiffes lässt sich so bunt bemalen, wie ihr es für richtig haltet. Dabei lassen sich einzelnen Teile anpassen, aber ihr könnt auch mit einem Klick das komplette Schiff neu streichen.

Hier eine kleine Auswahl an Schiffen, die bereits gezeigt wurden:

Möbel und Interieur

Euer Schiff kann von euch selbst eingerichtet werden. Wie tief das System geht, lässt sich bisher nicht einschätzen. Die Entwickler erwähnten mal einen Vergleich mit dem Bau-System von Doom 2016. Das würde eine Menge Möglichkeiten eröffnen. Schaut euch das englische Video des Kanals „Starfield Signal“ an, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet (via youtube.com).

Wir können uns heimisch einrichten

Schiffe und der Schiffsbau könnten einen großen Teil eures Starfield-Erlebnisses ausmachen. Oder auch nicht: Wenn ihr keinen Bock auf den Schiffsdesigner habt, bieten euch Händler fertige Schiffe an, die ihr nur upgraden müsst.

Habt ihr noch Fragen zum Thema, dann rein damit in die Kommentare.

