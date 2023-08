Starfield erscheint am 06. September für den PC auf Steam und im Xbox Game Pass sowie für Xbox Series X/S. Alle wichtigen Infos zum Release und den Inhalten des SciFi-Rollenspiels findet ihr hier auf MeinMMO.

Mit Starfield hat Entwickler Bethesda nach über 25 Jahren eine neue Marke entwickelt, die sich mit den geistigen Vorgängern Fallout und The Elder Scrolls messen soll. Entsprechend hoch sind die Erwartungen.

Was das überhaupt für ein Spiel ist, alle Infos zu Release und weitere interessante Fakten, haben wir hier in unserem großen Special zu Starfield gesammelt. Mit einem Klick kommt ihr zu den gesuchten Infos:

Der Artikel wird von uns bis zum Release ständig erweitert. Wir sichten ältere Infos, behalten die neusten Entwicklungen im Blick und möchten mit der Zeit eine umfangreiche Sammlung der wichtigsten Informationen zu Starfield zusammentragen.

Für einen ersten Einblick ins Gameplay schaut euch folgenden Trailer an:

Starfield: Release – Early Access, Multiplayer, Plattformen, Beta

Wann erscheint Starfield? Der volle Release ist am Mittwoch, dem 06. September 2023. Eine genaue Uhrzeit kennen wir noch nicht. Es gibt zudem einen Early Access für Vorbesteller der Premium-Edition – damit lässt sich Starfield bereits am 01. September 2023 spielen.

Kommt Starfield zum Release im Xbox Game Pass? Ja, Abonnenten können Starfield direkt zum Start ohne weitere Kosten zocken. Es gibt sogar ein Upgrade auf die Premium-Edition für 35,– Euro, damit ihr den Early Access nutzen könnt.

Auf welchen Plattformen ist Starfield verfügbar? Auf dem PC könnt ihr Starfield in der Xbox-Gaming-App oder auf Steam spielen. Zudem kommt es für Xbox Series X/S.

Kommt Starfield irgendwann für PS5? Nein, dazu gibt es aktuell keine Pläne. Eigentlich wäre Starfield sogar beinahe ein Exklusiv-Titel für die PlayStation geworden. Die Übernahme von Bethesda durch Microsoft hat den Spieß jedoch umgedreht.

Bietet Starfield einen Multiplayer? Nein. Nach aktuellem Stand wird es von offizieller Seite keinen Multiplayer geben und auch keinen Koop-Modus. Mods sind aber wahrscheinlich.

Wie groß ist der Download von Starfield? Die Systemanforderungen zeigen, dass ihr mindestens 125 GB Speicher auf einer SSD-Festplatte braucht. Die genaue Downloadgröße ist jedoch noch nicht bekannt.

Wird es einen Preload geben? Ja, der lässt sich sogar schon irgendwie starten. Aber der echte Preload startet erst später, dazu gibt es noch keine Infos.

Wird es eine Starfield-Beta geben? Es gibt aktuell keinen Hinweis auf einen Betatest. Solche Testphasen werden oft genutzt, um die Server oder Features von Multiplayer-Games zu testen. Starfield ist aber ein reines Singleplayer-Erlebnis. Wir erwarten deshalb auch keinen Test vor dem Release.

Wie viel kostet Starfield? – Editionen, Preise, Vorbesteller-Boni

Wie viel kostet Starfield? Das Rollenspiel kommt zum „Vollpreis“ auf den Markt und bietet drei unterschiedliche Editionen. Wollt ihr nur reinschnuppern, könnt ihr das 14 Tage für nur einen Euro. Hier die 3 verfügbaren Editionen:

Standard Edition PC: 69,99 € / Xbox: 79,99 € Enthält das digitale Hauptspiel

Premium Edition 109,99 € Starfield-Hauptspiel „Shattered Space“-Story-Erweiterung (sobald veröffentlicht) „Constellation“-Skin-Paket Bis zu 5 Tage Early Access Zugriff auf „Starfield Digitales Artbook & Original-Soundtrack“

Constellation-Edition (Physisch) 299,99 € Starfield-Hauptspiel „Shattered Space“-Story-Erweiterung (sobald veröffentlicht) „Constellation“-Skin-Paket Bis zu 5 Tage Early Access Zugriff auf „Starfield Digitales Artbook & Original-Soundtrack“ Steelbook-Display Constellation-Patch Credit-Stick mit lasergraviertem Spiel-Code Starfield-Chronomark-Uhr und Schatulle



Die Standard-Edition lässt sich auf Premium upgraden, wenn ihr zum Beispiel über den Xbox Game Pass spielt, aber die 5 Tage Early Access mitnehmen wollt.

Mehr Details zu den einzelnen Editionen findet ihr in unserem Beitrag:

Mehr zum Thema Starfield: Editionen im Vergleich – Preise und Early Access von Dariusz Müller

Starfield: Gameplay – Was kann man in Starfield machen?

Starfield ist ein riesiges Action-RPG von den Machern von Fallout und The Elder Scrolls. Es soll ein typisches Bethesda-Game sein und habt ihr Fallout 4 oder The Elder Scrolls: Skyrim gespielt, könnt ihr in diese Richtung denken – aber alles mit einem kräftigen Schuss Science Fiction.

Erkundung

Das Universum steht euch offen und ihr seid gefordert, seine Geheimnisse zu entdecken. Starfield bietet über 1.000 besuchbare Planeten, gut 10 % davon sind auch von Lebensformen bewohnt.

Viele Planeten und Umgebungen sind dabei prozedural generiert, wurden also zufällig erstellt. Allerdings betonen die Entwickler, in Person von Todd Howard, dass Starfield trotzdem die meisten, handgefertigten Gebiete aller bisheriger Bethesda-Titel mitbringt.

Es soll an jeder Ecke etwas zu entdecken geben. Ihr könnt fremde Lebewesen katalogisieren, Upgrades für eure Waffen oder Schiffe finden, merkwürdige Quests erleben oder einfach strikt der Hauptstory folgen. Ähnlich wie bei Skyrim oder Fallout 4 entscheidet ihr, in welche Richtung es nach dem Start gehen soll.

Story

Es wird eine große Hauptstory geben, die rund 20 % länger ausfällt als bei allen vorherigen Bethesda-Titeln. Das soll rund 30 bis 40 Stunden dauern, wenn ihr der Story strikt folgt, ohne euch ablenken zu lassen. So ganz wollten sich die Verantwortlichen aber noch nicht festlegen.

Abseits davon gibt es noch jede Menge mehr Storys und Abenteuer zu erleben. So wurden bereits über 250.000 Zeilen mit Dialog bestätigt und es soll auch eine vollständige Lokalisierung in die deutsche Sprache geben.

Spielfigur / Skills

Auch hier wirft Bethasda mit den bekannten Superlativen und preist den Charakter-Editor als … den bisher größten aller Bethesda-Spiele. Abseits davon gibt es ein umfangreiches Skillsystem mit offenbar mehr als 60 wählbaren Eigenschaften aus 5 Kategorien: Physisch, Sozial, Kampf, Wissenschaft und Technik.

Die Skills helfen euch nicht nur beim Kampf, sondern können auch eure Karriere im Spiel stark beeinflussen. Mit der Auswahl eures „Backgrounds“ bestimmte ihr eure Vorgeschichte und erhaltet entsprechende Fähigkeiten direkt zum Start.

Die Weiten des Alls

Ihr könnt selbst bestimmen, wie ihr Starfield spielen wollt. Hier folgt Bethesda seinen Traditionen und möchte euch zahlreiche Freiheiten bieten. Ihr könnt handeln, schmuggeln, kämpfen, erkunden, einfach nur mit Leuten reden und ihnen helfen oder zur Geißel der Galaxie aufsteigen. Geht gezielt euren Weg oder lasst euch treiben.

Schiffe

Eines der größten Features ist der Schiffsbau. Ihr könnt selbst Schiffe zusammenstellen, die Module mit passenden Funktionen auswählen und irre Konstruktionen erschaffen. Die Schiffe können dabei wohl bis zu 1,5 Fußballfelder groß werden. Ihr könnt die Schiffe betreten, fliegen und zu eurem Raumfahrer-Zuhause ausbauen.

Ihr seid dabei nicht allein. Überall in der Welt von Starfield könnt ihr Crewmitglieder anwerben. Manche sind auch Begleiter, die euch auf euren Reisen unterstützen. Andere sind reine Crewmitglieder, die das Schiff nicht verlassen.

Wir werden mit der Zeit weitere Infos zum Thema „Was kann man in Starfield machen?“ hinzufügen. Schaut immer mal wieder vorbei. Ein paar weitere interessante Details findet ihr hier:

Mehr zum Thema 10 interessante Details, die ihr von Starfield bestimmt noch nicht wusstet von Dariusz Müller

Starfield: Systemanforderungen

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x

Intel Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700 Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX Version: 12

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600x

Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600x Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX Version: 12

Was bedeuten die Daten? „Mindestanforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel überhaupt spielen könnt. Oftmals bedeutet das Gaming in 720p (HD) mit 30 FPS und niedrigen Einstellungen. Ihr solltet daher nicht zu viel erwarten.

„Empfohlene Anforderungen“ bedeutet, dass ihr Starfield bereits in hohen Details spielen könnt – derzeit wissen wir aber noch nicht, in welcher Auflösung.

Beachtet: Starfield verlangt mit seinen Systemanforderungen eine SSD-Festplatte und mindestens 125 GB Speicher.

Mehr zum Thema Starfield Systemanforderungen für den PC – Muss ich mir jetzt einen neuen Gaming-PC kaufen? von Benedikt Schlotmann

Starfield: Weitere Infos & Alternativen

Gibt es Mods für Starfield? Das Rollenspiel soll ein Paradies für Modder sein, also ja – ihr könnt viele Mods erwarten. In welchem Umfang sich das Spiel anpassen lässt, kann man allerdings noch nicht sagen.

Ist Starfield auf Deutsch? Ihr könnt eine komplette deutsche Lokalisierung erwarten.

Gibt es ein Radio in Starfield? Nur ein wenig. So wie in Fallout wird das Radio wohl nicht.

Hilfe, ich kann den Release nicht abwarten: Da haben sich die Kollegen bei MeinMMO schon Gedanken zu gemacht und ein paar Alternativen rausgesucht:

Wenn ihr selbst noch ein paar Ideen habt, wie man die Zeit bis zum Release überstehen kann, schreibt einen Kommentar. Auch wenn ihr Fragen zu Mechaniken habt oder wenn euch Infos fehlen, dann gern her damit. Wir erweitern den Artikel bis zum Release.