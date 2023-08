Kostet das DLC 30 Euro, bekommt ihr den Early Access für rund 5 Euro, was in Ordnung ist. Möchte Bethesda nur 20 Euro für das erste DLC, sieht das schon anders aus. Beim DLC sind bisher aber weder Preis noch Umfang bekannt.

Wer in Zukunft moderne Spiele wie Starfield zocken möchte, kommt an diesem Upgrade nicht mehr vorbei

So könnt ihr jedoch für „nur“ 35 Euro in den Early Access kommen – wenn euch die 5 Tage Vorabzugriff das wert sind. Das funktioniert auf dem PC-Pass und dem Ultimate-Pass für Xbox Series.

Wie ihr früher ins Spiel kommt und was das kostet, findet ihr hier in der Übersicht. Weiter unten gibts Details zu den einzelnen Vorgehensweisen:

Starfield erscheint am 06. September, lässt Spieler der Premium Edition allerdings bereits 5 Tage früher rein: am 01. September um 2 Uhr Nacht deutscher Zeit.

