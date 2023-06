Starfield Systemanforderungen für den PC – Muss ich mir jetzt einen neuen Gaming-PC kaufen?

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Xbox als Alternative: Falls ihr euch doch überlegt, eine Xbox für den Release von Starfield zu kaufen, dann schaut euch folgende Beratung auf MeinMMO an. In folgendem Artikel erklären wir euch die wichtigsten Unterschiede zwischen großem und kleinen Modell:

Aktuell fehlen Detailinformationen: So könnten die “empfohlenen Anforderungen” auch für 4K mit aktiviertem Raytracing gelten. Das halten wir für unwahrscheinlich, Raytracing dürfte aber der Grund sein, warum hier eine vermeintlich schwächere RTX 2080 mit einer deutlich schnelleren RX 6800 XT in den Anforderungen konkurrieren muss. Nvidia-Grafikkarten bieten bei aktiviertem Raytracing oft die bessere Gesamtperformance.

„Empfohlene Anforderungen“ bedeutet, dass ihr Starfield bereits in hohen Details spielen könnt – derzeit wissen wir aber noch nicht, in welcher Auflösung. Hier dürften in den nächsten Monaten noch weitere Informationen folgen.

Was bedeuten die Daten? „Mindestanforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel überhaupt spielen könnt. Oftmals bedeutet das Gaming in 720p (HD) mit 30 FPS und niedrigen Einstellungen. Ihr solltet daher nicht zu viel erwarten.

Was muss man beachten? Die Systemanforderungen von Starfield können sich in den nächsten Monaten noch einmal ändern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Entwickler die vorgestellten Anforderungen noch einmal vor Release anpassen.

