Spielen könnt ihr mit der Hardware trotzdem noch, aktuelle Treiber sind für neue Spiele aber häufig optimiert oder lösen Probleme. Die Performance-Vorteile durch die Grafikkarten-Software halten sich ohnehin in Grenzen. Ihr müsst euch in vielen Fällen daher nicht zwingend neue Hardware oder gar einen neuen PC kaufen. Die Alternative wäre übrigens, Diablo 4 auf der PS5 zu spielen, wo die Beta ebenfalls laufen wird:

Was brauche ich für Diablo 4? Theoretisch könnt ihr auch mit einem 6 oder 7 Jahre alten PC problemlos die Open Beta von Diablo 4 spielen, denn die Anforderungen fallen vergleichsweise moderat aus. Ihr solltet aber im Hinterkopf behalten, dass sehr alte Grafikkarten, wie etwa die AMD Radeon RX 370, heute offiziell keine Software-Updates mehr erhalten (via gamestar.de ).

Was bedeutet das überhaupt? Minimale Systemanforderungen bezeichnen die minimale Hardware, die ihr benötigt, um ein Spiel zu starten. In den meisten Fällen läuft das Spiel dann auf niedrigen Einstellungen, ihr solltet nicht zu viel erwarten. Solltet ihr schwächere Hardware haben, läuft das Spiel gar nicht oder nur mit großen Problemen.

