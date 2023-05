RTX 4060 Ti in Tests: Warum die wichtigste Grafikkarte 2023 gerade viele Personen enttäuscht

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Wie sieht es in Zukunft aus? Immerhin gibt es an dieser Stelle auch einen Lichtblick. Nvidia hat bereits eine RTX 4060 Ti mit 16 GB Videospeicher vorgestellt, die im Juli 2023 folgen soll. Immerhin will Nvidia für die 8 GB mehr auch zusätzliche 110 Euro haben. Dann zahlt ihr für die Mittelklasse-Grafikkarte für Full-HD immerhin 549 Euro (UVP).

So schreiben etwa die Kollegen von ComputerBase in ihrem Test: „Mit 12 GB wie bei der GeForce RTX 3060 von 2021 wäre die GeForce RTX 4060 Ti eine deutlich bessere, weil zukunftssicherere Grafikkarte.“

Was ist positiv? Grundsätzlich erklären viele Tester, dass ihr mit der RTX 4060 Ti eine gute und leistungsstarke Grafikkarte bekommt. Vor allem die hohe Energie-Effizienz in Kombination mit generell niedriger Leistungsaufnahme ist ein großer Pluspunkt.

Die RTX 4060 Ti wurde von vielen Gamern erwartet. Denn sie verspricht jede Menge Performance für Full-HD, die derzeit beliebteste Auflösung unter Gamern. Doch die ersten Tester zeigen sich enttäuscht. Das liegt nicht nur am Preis, sondern auch am kleinen Videospeicher.

