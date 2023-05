Welche Grafikkarten kommen als Nächstes? Mit der RTX 4060 und der RX 7600 stehen bereits zwei neue Grafikkarten mutmaßlich in den Startlöchern. Doch bereits vor dem Release wird über die Spezifikationen diskutiert (via videocardz.com ). Und die spekulierten 8 GB Videospeicher machen viele Nutzer nicht gerade glücklich.

Problem ist jedoch, dass sich jedes Spiel unterschiedlich viel Speicher genehmigt. Spiele wie Anno 1800 oder Age of Empires IV benötigen wenig Speicher, andere Spiele wie Call of Duty: MW2 nutzen auch gern 12 GB. Spiele wie Diablo 4 sorgen mit einem “Memory Leak” dafür , dass das Spiel ohne Kompromisse den Speicher der Grafikkarte bis ans Maximum füllt und dann für Abstürze sorgt.

Insert

You are going to send email to