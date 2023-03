Diablo 4 zerstört angeblich eure Grafikkarten – So verhindert ihr das

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Am Ende hatte sich auch ein Hardware-Hersteller gemeldet und erklärt, was mit den kaputten Grafikkarten passiert. Denn immerhin haben die Spieler teilweise tausende Euro in ihre Gaming-Hardware investiert:

Warum kommt das Problem vielen bekannt vor? Bereits das MMORPG New World hatte mit dem Vorwurf zu kämpfen, die Hardware von Spielern zu rösten . Trotz verhältnismäßig geringer Systemanforderungen soll es zu starken Auslastungen und Hitzeproblemen bei der CPU und GPU gekommen sein, was viele Spieler verunsichert hatte.

Womit lässt sich das Problem umgehen? Viele Spieler erklären, dass sich die Probleme ganz einfach dadurch lösen lassen, indem man die Framerate einschränkt . So schreibt jemand, dass er die Framerate von Diablo 4 auf 60 FPS beschränkt habe und seitdem gebe es keine Probleme mehr: Das Spiel laufe flüssig, es gebe keine Framedrops mehr und die Grafikkarte laufe ruhig und leise (via reddit.com ).

Woran liegt es? Bisher gibt es noch keinen Hinweis auf die Ursache, ob es nun an der Hardware oder an der Software liegt. Grundsätzlich kann fehlerhafte Software auch zu einer sehr hohen Auslastung der Hardware führen, normalerweise haben Grafikkarten aber Schutzschaltungen und Sicherheitsvorkehrungen, dass nichts passieren kann.

So schreibt jemand (via forums.blizzard.com ):

Was genau passiert? Die meisten Betroffenen beschreiben die Probleme ähnlich (via reddit.com oder linustechtips.com ):

Die Beta von Diablo 4 ist gestartet. Jetzt gibt es einigen Ärger. Einige Spieler klagen darüber, dass das Spiel Grafikkarten kaputt macht. Das weckt Erinnerungen an das MMORPG New World.

