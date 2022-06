Mit einer simplen Einstellung könnt ihr das Leben eurer Grafikkarte verlängern

The Texas Chainsaw Massacre sieht aus wie Dead by Daylight und mindestens genauso irre

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was ist das Problem? Je höher die FPS ingame, desto mehr steht die Hardware unter Last. Denn eure Grafikkarte muss die FPS berechnen. Hardware, die unter Last steht, wird schnell laut und heiß.

FPS gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde angezeigt werden. Je mehr Bilder ihr pro Sekunde angezeigt bekommt, desto flüssiger läuft das Spiel in der Theorie. 30 FPS sind die magische Grenze. Alles darunter wirkt ruckelig und für etliche User unspielbar.

In der Praxis könnt ihr aber damit anfangen, da ihr im Hauptmenü nicht viel tun könnt. Auch einige Spiele liefern euch ingame gern mehr als 1000 FPS. In der Praxis habt ihr davon aber leider nichts, wenn euer Monitor nicht mehr als 240 Hz hat.

Insert

You are going to send email to