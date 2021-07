Am 20. Juli startete New World in die Closed Beta. Seitdem gibt es allerhand Feedback zum Spiel. Allerdings häufen sich die Beschwerden, dass das neue MMO von Amazon die Hardware stark auslastet und zu Überhitzungen führt. Einige Besitzer der Nvidia RTX 3090 behaupten sogar, dass New World die Grafikkarte beschädigen soll.

Was ist da los? Die Beta zu New World ist gestartet und viele Spieler konnten die Welt Aeternum bereits erkunden und über ihre Erfahrungen berichten. Die ersten Eindrücke rund um das Thema Gameplay haben wir hier zusammengefasst: New World bekommt zur Beta viel Lob und Kritik – In einem Punkt sind sich jedoch alle einig.

Doch auch über das Thema Hardware wird inzwischen vielerorts diskutiert. Obwohl New World verhältnismäßig geringe Systemanforderungen hat, soll es zu starken Auslastungen und Hitzeproblemen bei der CPU und GPU kommen.

CPU- und GPU-Auslastung von fast 100 % nur durch New World

Was kritisieren die Spieler? Der reddit-Thread mit dem Titel “My CPU has become suicidal” berichtet der Nutzer AbuckB22 davon, dass die Auslastung seiner CPU in der Warteschlange von New World 100 % betragen soll. Außerdem steige die Temperatur teilweise auf über 100 Grad Celsius an (via reddit).

Mit diesem Problem ist er jedoch nicht allein. Auch die Nutzer Sunlitt (via reddit) und ignorantmuslim (via reddit) haben in ihren Beiträgen jeweils darauf hingewiesen, dass die Temperaturen ihrer CPU und GPU durch New World bedrohlich ansteigt:

Hat jemand anderes auch sowas erlebt? Ich konnte nicht finden, eine Option, um im Menü die FPS zu begrenzen. Habe mit der RTX 2060 verrückte hohe Temperaturen und Auslastung sowohl bei der GPU als auch CPU. Ich begrenze meine FPS auf 15 mit Afterburner, bis die Warteschlange endet. Gibt es eine andere Lösung dafür? ignorantmuslim im reddit

Auch im Selbsttest ist auffällig, dass New World einen sehr hohen Verbrauch hat und die GPU zu teilweise bis zu 98 % ausgelastet hat (im Test eine Nvidia GTX 1070). Mit der CPU hatten wir jedoch weniger Probleme (i7 4. Generation):

GPU-Auslastung bei MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

Die hohe Auslastung der Grafikkarte soll sogar für manchen Spieler dazu geführt haben, dass die Grafikkarte dauerhaft geschädigt wurde.

New World soll sogar die neue RTX 3090 sogar beschädigen

Was ist da los? Der reddit-Nutzer greyone78 berichtet davon, dass seine Grafikkarte einen kompletten Ausfall erlebt hat (via reddit):

Ich habe gerade eine 3090 im Hauptmenü beschädigt, nachdem ich meine Grafikqualität auf Mittel eingestellt und gespeichert habe. Ich kann es nicht glauben. Hatte sonst noch jemand so einen katastrophalen Ausfall? Ich spiele Cyberpunk [mit der] 3090 schon seit Monaten auf Ultra. Also das ergibt wirklich keinen Sinn.

In dem Thread finden sich weitere Nutzer, die ebenfalls von einem Totalausfall ihrer Grafikkarte berichten, auch im offiziellen Forum gibt es einen Beitrag zu dem Thema (via New World). Darüber hinaus warnte der Twitch-Streamer Gladd mit einem Tweet alle Nutzer der 3090:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

FPS heruntersetzen kann bei GPU-Problemen helfen

Kann man etwas gegen die Probleme tun? Im reddit empfehlen viele Nutzer, die Zahl der FPS auf 30 oder 60 festzusetzen. Tatsächlich hat die Limitierung auf 30 FPS dazu geführt, dass in unserem Test die Auslastung der GPU auf etwa 50 % zurückging. Auch das generelle Runterschrauben der Grafik reduziert die gesamte Auslastung.

Ob diese Tipps jedoch bei den Problemen rund um die CPU helfen, ist derzeit nicht bestätigt. Trotz Limitierung der FPS berichten Nutzer im reddit davon, dass die Auslastung der CPU in Richtung 100 % geht.

Was sagt Amazon? Bisher gibt es noch kein Statement von Amazon zu den Hardware-Problemen rund um New World. Wir von MeinMMO behalten die Situation jedoch im Blick und informieren euch über weitere Ereignisse.

Wie sind eure Erfahrungen mit der Hardware-Auslastung von New World? Habt ihr ähnliche Probleme erlebt?