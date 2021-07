MMORPG New World soll 2000-€-Grafikkarten kaputt machen – Hersteller gibt klares Statement

Was sagt EVGA? In einem Statement erklärte ein Mitarbeiter des Herstellers EVGA: „Ja, alle kaputten RTX-3090er werden ersetzt.“ (via PCGamer.com )

Was ist jetzt passiert? Nun hat sich der Hersteller EVGA zu Wort gemeldet und ein klares Statement von sich gegeben. Denn einige User hatten behauptet, dass ihre kaputten Grafikkarten von EVGA seien. Das Statement dürfte nun betroffene Spieler beruhigen, deren Grafikkarten tatsächlich durch New World beschädigt worden sind.

Probleme oder Hinweise auf weit verbreitete Probleme mit 3090ern habe man jedoch nicht gesehen, weder in der Beta noch während der Alpha-Tests. Außerdem erklärte Amazon, dass die Closed-Beta „Safe to play“ sei.

Viele User kritisierten, dass die Temperaturen und die Auslastung der Hardware etwa in der Warteschlange oder im Hauptmenü sehr hoch sind. Und das, obwohl New World verhältnismäßig geringe Systemanforderungen hat .

