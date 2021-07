Amazons MMORPG New World steht in den Startlöchern. MeinMMO stellt euch daher noch einmal ausführlich die Systemanforderungen des MMORPGs vor und erklärt euch, auf welchen PCs das Spiel läuft. Und die Anforderungen fallen vergleichsweise niedrig aus.

Ihr seid am überlegen, die Beta von New World zu zocken, seid euch aber unsicher, ob das Spiel auf eurem Computer funktioniert?

MeinMMO stellt euch die Anforderungen von New World vor und erklärt, was ihr für einen PC benötigt. Außerdem erklären wir euch auch, wie groß etwa der Download ist, den ihr durchführen müsst, damit ihr die Beta spielen könnt.

Alle wichtigen Infos, die ihr sonst zum MMORPG New World wissen solltet, fassen wir euch in diesem Artikel zusammen:

Alles zum neuen MMO New World von Amazon – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay

Für das MMORPG New World braucht ihr keine GeForce RTX 3080

Welchen Prozessor brauche ich? Ein Prozessor mit mindestens 4 physischen Kernen ist auf jeden Fall Pflicht. Prozessoren mit nur 2 Kernen dürften vor allem Schwierigkeiten bekommen, sobald ihr in Gebieten unterwegs seid, wo viele Spieler sind. New World nennt hier den Intel Core i5-2400 als Minimum.

Wie viel Arbeitsspeicher brauche ich? Ihr braucht 8 GB Arbeitsspeicher, wenn ihr New World spielen wollt. Grundsätzlich empfehlen wir euch ohnehin, mindestens 16 GB Arbeitsspeicher in eurem Rechner zu haben. Arbeitsspeicher ist im Vergleich zu anderen Komponenten auch noch erschwinglicher.

Welche Grafikkarte brauche ich? Ihr braucht keine GeForce RTX 3080 oder ähnlich leistungsstarke Grafikkarte, wenn ihr die Beta oder den offiziellen Release von New World zocken wollt.

New World setzt mindestens reine GeForce GTX 670 oder eine AMD Radeon R9 280 voraus. Bei beiden Grafikkarten handelt es sich um bereits einige Jahre alte Modelle.

Einfach formuliert handelt es sich dabei um typische Mittelklasse-Grafikkarten, die man 2014 für rund 200 Euro kaufen konnte. Besitzt ihr also noch einen älteren Gaming-PC mit einer alten Mittelklasse-Grafikkarte, dann sollte New World für euren PC kein Problem darstellen.

2GB Videospeicher sollte eure Grafikkarte ebenfalls haben. Bei älteren Grafikkarten sind 2 oder 3 GB noch deutlich weiter verbreitet. Erst in den vergangenen Jahren sind Hersteller dazu übergangen wahlweise 4 GB oder 8 GB Videospeicher zu verbauen.

Welche Einschränkung gibt es? Wichtig ist, dass eure Grafikkarte in jedem Fall DirectX-12 unterstützen muss. Dadurch werden ein paar sehr alte Grafikkarten nicht mehr unterstützt:

Bei AMD können die Radeon-HD-7000-Serie, Radeon R7 240 und R9 270 DirectX-12.

Bei Nvidia unterstützt die GeForce 400 und alle GTX-Serien ab der 500-Serie DirectX-12.

Neuere Grafikkarten oder integrierte Grafikchips der vergangenen Jahre unterstützen mit ziemlicher Sicherheit DirectX-12. Das neue Betriebssystem Windows 11 setzt DirectX-12 sogar verpflichtend voraus. Bei Windows 10 waren die Hürden vergleichsweise niedriger, da hier DirectX-9 noch ausreichte.

Mit einer 6 Jahre alten AMD-Grafikkarte kann man heute noch problemlos zocken

Wie groß ist der New World Download? Der Client von New World, den ihr über Steam herunterladen könnt, ist 37,5 GB groß. Solltet ihr erst jetzt euren Beta-Key bekommen haben, dann können wir euch beruhigen: Denn die Beta läuft vom 20. Juli bis zum 3. August. Ihr habt also genügend Zeit noch in das Spiel hineinzuschauen.

Die Systemvoraussetzungen im Überblick:

Minimum Empfohlen Betriebssystem Windows 10, 64 bit Windows 10, 64 bit Prozessor Intel Core i5-2400, AMD CPU mit 4 physischen Kernen Core i7-2600K oder AMD Ryzen 5 1400 Arbeitsspeicher 8 GB 16 GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 670 2GB oder AMD Radeon R9 280 GeForce GTX 970 oder AMD Radeon R9 390X DirectX-Version 12 12

Beachtet, dass sich New World noch in der Beta befindet. Die Systemvoraussetzungen können sich bis zum Release noch einmal ändern.

Lohnt sich New World auf niedrigen Einstellungen? Niedrige Einstellungen klingen bei vielen Spielen erst einmal abschreckend, denn wer sollte freiwillig so spielen wollen? Der Vorteil davon sind natürlich deutlich höhere FPS-Werte.

Der YouTuber sprEEEzy hat das Spiel im August 2020 in verschiedenen Einstellungen durchprobiert. In seinem YouTube-Video könnt ihr euch ansehen, wie New World sowohl in Low-Settings als auch in High-Settings aussieht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt New World Niedrige vs Hohe Grafikeinstellungen

Was sieht schlechter aus? Vor allem großflächige Texturen wie Straßen, Wiesen und Gebäude-Texturen sehen auf “Niedrig” schlechter und vor allem verwaschener aus. Insbesondere Details gehen verloren. Die Framerate steigt jedoch auch deutlich. Im Video liegt der Unterschied zwischen “Niedrig” und “Sehr hoch” zwischen 20 und 30 FPS.

Tipp zum Schluss: Sollte das Spiel nicht auf eurem System laufen, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Spiel zu stornieren. Der Beta-Key verfällt dadurch übrigens nicht: Hier findet ihr eine Erklärung, wie ihr einen Beta-Key für New World bekommt, ohne zu bezahlen.

Was könnte New World in Zukunft bieten? New World setzt eine DirectX-12-kompatible Grafikkarte voraus. Es besteht daher durchaus die Chance, dass das Entwickler-Team das beste Gaming-Feature von Windows 11 noch in Windows 10 integrieren könnte. Dadurch könnte New World vor allem durch eine deutliche Steigerung der Performance profitieren.