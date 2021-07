Alle Infos zu New World findet ihr hier: Alles zum neuen MMO New World von Amazon – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay .

Werdet ihr New World in der Beta ausprobieren? Und worauf freut ihr euch bei dem MMO am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In der Beta soll es keine Einschränkungen geben. Ihr könnt also bis zum Max-Level spielen, die ersten Dungeons erkunden und theoretisch auch das Endgame entdecken, das wir bereits ausprobieren konnten . Besondere Highlights werden die PvP-Modi Außenpostenansturm und der Krieg um Außenposten im 50v50 .

Wenn ihr an der Beta teilnehmen möchtet, dann könnt ihr dies auf zwei Wegen erreichen: – Auf der offiziellen Seite von New World können sich alle Spieler für einen Zugang bewerben, wobei es keine garantierte Teilnahme gibt. – Ihr könnt New World vorbestellen. Alle Vorbesteller dürfen an der Closed Beta garantiert teilnehmen.

Heute, am 20. Juli, startet die Closed Beta zu New World . Wir haben euch alle Infos zum Start, den Beta-Keys und dem Preload des Spiels zusammengefasst.

