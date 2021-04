Welche Alternativen gibt es? Die Alternative ist es, sich auf dem Gebrauchtmarkt nach Grafikkarten mit genügend Leistung umzusehen, die für meine Bedürfnisse ausreichen. Doch auch hier steigen die Preise spürbar an. Denn mit alten Grafikkarten kann man derzeit gut Geld verdienen, wie wir euch in diesem Artikel ausführlich berichten:

Nvidia wollte zwar etwas gegen die Scalper unternehmen , die Preise der Grafikkarten steigen aber weiterhin an und ich bin nicht bereit, 700 bis 1000 Euro in eine Grafikkarte zu investieren.

Ich hatte also bereits vor dem Kauf klare Vorstellungen was ich brauchte, um aus meinem alten Kasten noch genügend Leistung herauszuholen.

Derzeit habe ich jedoch auch andere Titel, die ich zocke: In Apex Legends hat jetzt die neue Season 9 angefangen und da zocke ich abends gern mehrere Runden. Dafür reicht die Grafikeinheit des Prozessors jedoch nicht, ohne meinen Teamkollegen zur Last zu werden, weil ich nicht treffe.

Damit kann ich meine täglichen Aufgaben in Genshin Impact auf mittleren Details erledigen und meine Event-Aufgaben in Overwatch mit etwa 30 FPS spielen. Mehr ist damit nicht drin.

