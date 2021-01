Wer 2021 eine Grafikkarte will, braucht entweder Geld oder viel Geduld

Die neuen Grafikkarten wie RTX 3080 und RX 6800 (XT) sind aktuell kaum verfügbar. Doch auch die Preise für alte Grafikkarten ziehen deutlich an. Woran liegt das und wo liegen eigentlich derzeit die Preise für die neueren Modelle?

Seit Anfang 2020 wenden sich viele Leute, auch wegen der starken Corona-Beschränkungen, dem Gaming zu und bescheren vor allem 2 Typen Online-Games starke Zahlen. Daher ist es wenig überraschend, dass nun auch das Interesse an entsprechender Gaming-Hardware steigt. Grafikkarten spielen hier eine besonders große Rolle, da diese dafür da sind, Spiele mit hohen Details auf den Bildschirm zu bringen.

Was für Grafikkarten gibt es? Mit der RX-6000-Serie von AMD und der RX-3000-Serie von Nvidia gibt es seit Ende 2020 neue Grafikkarten im Highend-Bereich. Diese richten sich vor allem an Gamer, die an 4K-Leistung interessiert sind. Daneben gibt es zwei weitere Typen von Grafikkarten, die für viele Gamer interessant sind:

Full-HD-Karten: Für Gelegenheitszocker, Moba-Spieler und die meisten E-Sport-Titel sind Full-HD-Karten aktuell leistungsfähig genug, um die meisten Spiele mit hohen Details zocken zu können. Hier spielen vor allem ältere Modelle eine große Rolle.

WQHD-Karten: Spieler, die beispielsweise für schnelle Shooter Wert auf hohe FPS in Full-HD legen oder einfach auf WQHD zocken wollen. Seit 2019 gibt es für Spieler mit AMDs 5000er-Serie und Nvidias Super-Refresh einige Alternativen.

So sind wir vorgegangen: MeinMMO hat sich in diesem Artikel die aktuellen Preise der interessanten Grafikkarten angesehen. Wir haben uns dafür die aktuellen Preise (Stand 25.01.2021) bei verschiedenen Anbietern und Vergleichsplattformen angesehen. In unserem Artikel stellen wir euch

verschiedene Grafikkarten im Preisvergleich aus der Einstiegs- und Mittelklasse vor.

Anschließend werfen wir einen Blick auf die Gebrauchtmarkt Analyse von der GameStar.

Abschließend schauen wir uns an, wie die Preise der neusten Grafikkarten wie RX 6800 (XT) und RTX 3080 aussehen.

Grafikkarten-Oldies erleben einen zweiten Frühling

Vor allem die älteren Modelle der vergangenen Jahre sind stark gefragt. Dazu zählen unter anderem AMDs 400/500-Serie und Nvidias GTX-1000-Generation. Ebenfalls interessieren sich viele für die RX-5500 (XT) von AMD.

Das solltet ihr beachten: Während sowohl die GTX 1660 als auch die GTX 1650 Super weiterhin hergestellt werden, handelt es sich bei AMDs 400/500-Serie – mit Ausnahme der RX 550 – um Auslaufmodelle. Diese werden mittlerweile durch die RX 5500 (XT) abgelöst.

So sieht es bei AMD aus: Betrachtet man die Preisentwicklung der Grafikkarten in den vergangenen 3 Monaten, stellt man fest, dass die Preise in vor allem seit Ende 2020 stark angestiegen sind. Neben den alten Polaris-Karten sind auch die Nachfolgerkarten (RX 5500) stark gefragt.





Preisentwicklung von ausgewählten RX-5500(XT)-Grafikkarten

So sieht es bei Nvidia aus: Betrachtet man die Preise der GTX 1650 Super in den vergangenen 3 Monaten, stellt man ähnlich wie bei der Konkurrenz fest, dass die Preise seit Oktober spürbar ansteigen. Lagen die Preise verschiedener Modelle im Sommer und Frühherbst noch zwischen 150 und 180 Euro, befinden sich derzeit alle Modelle jenseits der 200-Euro-Marke.





Preisentwicklung ausgewählter GTX 1650-Super-Grafikkarten

RX 5700 XT und RTX 2060 sind ebenfalls stark gefragt

Im Juli 2019 hatte es für Gaming-Interessierte jede Menge neue Technik gegeben, denn AMD hatte seine RX 5700 (XT) und Nvidia seine Super-Grafikkarten wie die RTX 2080 Super veröffentlicht. Damit konnten sich vor allem Freunde des WQHD-Bereichs über jede Menge Leistung freuen.

So sieht es aktuell aus: Ähnlich wie auch bei den Einstiegs-Modellen, steigen auch im WQHD-Bereich die Preise. Hier ziehen die Preise zum Teil noch deutlich stärker an.

Vor allem bei besonders beliebten Modellen der RX 5700 XT lässt sich seit Dezember 2020 ein deutlicher Preisanstieg erkennen. Im Normalfall kosten die Grafikkarten rund 350 Euro, aktuell (Stand 25.01.2021) liegen die Preise bei 500 – 600 Euro und kosten damit gut das Doppelte.

Bei Nvidia sieht es kaum anders aus. Auch hier steigen die Preise für ältere WQHD-Grafikkarten. Vor allem die Preise der RTX-2000er-Generation und die Super-Versionen steigen kräftig an. Die RTX-2000er-Serie sind bereits Auslaufmodelle (via 3dcenter.org), die eigentlich durch die RTX-3000-Modelle ersetzt werden.

Im WQHD-Bereich steigen die Preise noch etwas stärker als im Mittelklasse- und Einstiegs-Bereich. Sowohl die RTX 2060 als auch die RX 5700 (XT) kosten derzeit neu als auch gebraucht rund 500 Euro und liegen damit deutlich über dem alten UVP-Preis.

RX 570, GTX 1650 – wie sieht‘s auf dem Gebrauchtmarkt aus?

Die GameStar hatte sich den Gebrauchtmarkt von Grafikkarten angesehen und dafür die letzten Verkäufe über die Verkaufsplattform Ebay begutachtet. Die Preise sind seit November 2020 stark angestiegen. Dabei steht die Radeon RX 580 mit einer Preissteigerung von 77,6 % an der Spitze:

Der Blick auf die von uns ermittelten Zahlen zeigt, dass die Preise für Grafikkarten bei Ebay seit November 2020 deutlich gestiegen sind. Im Schnitt liegt die Erhöhung bei fast 30 Prozent, besonders stark sind vor allem AMD-Modelle und die GTX-1000-Reihe von Nvidia betroffen. Quelle: GameStar.de

Preissteigerung von Grafikkarten auf Ebay. Quelle: GameStar.de

Wer also hofft Geld zu sparen, indem er anstatt zur Neuware lieber zu einer gebrauchten Grafikkarte greift, zahlt derzeit ebenfalls deutlich mehr. Den gesamten Artikel könnt ihr übrigens bei der GameStar durchlesen:

Wer jetzt seine alte Grafikkarte verkauft, verdient so viel wie nie

RTX 3080, RX 6800 (XT): Wie sehen Preise und Verfügbarkeit aus?

So sieht es bei den Neuheiten aus: Die neuen Grafikkarten von AMD und Nvidia sind aktuell heiß begehrt. Die RTX 3000-Serie und die neuen Radeon-Modelle sind aktuell kaum verfügbar:

Die RTX 3080 war bereits nach wenigen Augenblicken ausverkauft und landete zu hohen Preisen auf Ebay.

Die Verfügbarkeit der RTX 3070 ist schon beim Verkaufsstart sehr begrenzt gewesen und hat sich nicht wirklich gebessert.

Auch kleinere Grafikkarten wie die RTX 3060 Ti waren nach wenigen Minuten ausverkauft. Hier gibt es aber offiziell größere Stückzahlen als von den Highend-Modellen.

AMDs RX 6800 war ebenfalls rasch ausverkauft. Hier warten Interessierte derzeit ebenfalls auf Nachschub. Die RX 6900 XT ist derzeit ebenfalls kaum erhältlich oder zu überteuerten Preisen.

Der Preisanstieg betrifft übrigens nicht nur Grafikkarten: So hatte beispielsweise mit ASUS ein erster Hersteller angekündigt, die Preise für PC-Komponenten ab 2021 erhöhen zu wollen.

Grafikkarten Verfügbarkeit: Darum braucht ihr 2021 viel Geduld

Aktuell braucht ihr beim Kauf einer Grafikkarte viel Geduld, denn viele GPUs sind entweder bereits völlig ausverkauft oder nur noch zu sehr hohen Preisen erhältlich. Das zeigen zumindest die Stichproben bei besonders beliebten Modellen und Grafikkarten-Serien verschiedener Hersteller:

Alte Grafikkarten sind stark nachgefragt, werden zum Teil aber nicht mehr hergestellt, haben also ihr „End of Life“ erreicht.

Bei den modernen Grafikkarten ist die Nachfrage deutlich höher als die Lieferung durch die Hersteller. Dadurch sind die Preise deutlich höher als noch Mitte 2020.

Wer aktuell eine Grafikkarte kaufen möchte, braucht daher viel Geduld, bis entweder die Preise stark sinken oder man die Chance auf ein gutes Angebot hat, die es vereinzelt immer wieder gibt.

Wann wird die Verfügbarkeit wieder besser? Derzeit sieht es nicht danach aus, als ob sich der Grafikkartenmarkt in den kommenden Monaten wieder verbessern wird. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Zum einen ist die Verfügbarkeit durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt und es wird weniger hergestellt.

Zum anderen wird gerade auch Krypto-Mining für viele Nutzer wieder interessant. Auch hierfür werden Grafikkarten benötigt.

