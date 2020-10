Händler zu Knappheit der Nvidia RTX 3070 – Nennt konkrete Lieferzahlen

Nun warten alle gespannt auf die RTX 3070. Diese erscheint am 29. Oktober 2020 und wird 499 Dollar kosten. Über die Leistungsfähigkeit der RTX 3070 gibt es bisher vor allem Gerüchte, die Nvidia bisher nicht bestätigt hatte (via GameStar.de ). Die Leistung soll aber deutlich über derjenigen der RTX 2070 liegen.

Wer ist überhaupt Proshop? Proshop ist ein wichtiger Elektronikhändler in Europa, der seinen Sitz in Dänemark hat. Proshop beziffert seinen Jahresumsatz auf rund 200 Millionen Euro (Stand 2019). Außer in Dänemark ist Proshop auch in Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland, Österreich und Polen aktiv.

Bisher fehlen also noch große Mengen an Grafikkarten, die der Verkäufer von den großen Hardware-Herstellern erwartet.

Wir wissen, dass dies für diejenigen enttäuschend sein kann, die so schnell wie möglich eine GeForce RTX 3070 kaufen möchten, aber diese Verschiebung wird unseren globalen Partnern helfen, am Tag des Releases mehr Grafikkarten für Spieler vorrätig zu haben.

Darum hatte Nvidia den Release verschoben: Nvidia hatte am 1. Oktober in einem Blogpost erklärt, dass man den Release der RTX 3070 um gut zwei Wochen, auf den 29. Oktober 2020 verschieben wird.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf × = 45

Insert

You are going to send email to