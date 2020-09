Wir zeigen euch wo und wann ihr die Nvidia Geforce Grafikkarten RTX 3070, RTX 3080 und RTX 3090 inklusive Custom-Modelle vorbestellen könnt.

Nvidia hat die Katze am 1. September aus dem Sack gelassen und drei neue Grafikkarten-Modelle vorgestellt. Zwei davon erscheinen noch im September. Wo und wann ihr sie kaufen könnt, und was sie kosten, zeigen wir euch in dieser Übersicht.

Release & Preis der GeForce RTX 3070: Diese Grafikkarte hat noch kein genaues Release-Datum und soll laut Nvidia im Oktober 2020 erscheinen. Der UVP liegt bei 499 Euro.

Release & Preis der GeForce RTX 3080: Am 17. September 2020 erscheint Nvidias GeForce RTX 3080. Diese gibt es zum UVP von 699 Euro.

Release & Preis der GeForce RTX 3090: Das neue Grafikkarten-Flaggschiff ist ab dem 24. September 2020 verfügbar. Die UVP liegt hier bei 1.499 Euro.

Wann kann man die RTX 3070, 3080 & 3090 vorbestellen?

Keine Vorbestellung vor Release: Einzelne Händler listen zwar bereits die Grafikkarten, aber eine Vorbestellung oder ein Kauf sind nicht möglich. Dies liegt daran, dass ihr die neuen RTX-Grafikkarten von Nvidia nicht vorbestellen könnt.

Die Händler dürfen diese erst zum jeweiligen Release-Datum zum Kauf anbieten.

Die neue RTX 3080 von Nvidia ist definitiv ein Grund, meine Grafikkarte zu wechseln

Nvidia GeForce RTX 3070 kaufen

Dadurch, dass Nvidias RTX 3070 erst im Oktober erscheint, ist diese aktuell bei keinem der üblichen Händler gelistet. Vermutlich wird es hier mehr Details nach dem Release der anderen beiden Modelle im September geben.

Nvidia GeForce RTX 3080 kaufen

Alternate bietet die ersten Custom-Modelle der Nvidia GeForce RTX 3080 bereits an. Kaufen könnt ihr sie ab dem 17. September 2020 um 15 Uhr MESZ.

Die RTX 3080 ist ab dem 17. September 2020 verfügbar.

Nvidia GeForce RTX 3090 kaufen

Bei der Nvidia GeForce RTX 3090 bietet ebenfalls Alternate die ersten Modelle an. Kaufen könnt ihr sie ab dem 24. September 2020 um 15 Uhr MESZ.

Die RTX 3090 ist ab dem 24. September 2020 das neue Flaggschiff.

Das sind die Specs der RTX 3000er-Grafikkarten

Der größte Leistungssprung, den es je gab: Die größte Leistung verspricht Nvidia mit der GeForce RTX 3090. Diese bietet dabei satte 24 GB VRAM und soll insgesamt 4K-Gaming mit bis zu 144 FPS ermöglichen.

Bei der RTX 3080 bekommt ihr wohl eine Grafikkarte, die 40 bis 50 Prozent schneller als eine RTX 2080 Ti ist und das zu einem deutlich günstigeren Preis als das ehemalige Flaggschiff.

Nvidia hat bei der Präsentation betont, dass es noch nie einen so großen Leistungssprung bei einer Grafikkarten-Generation gab, wie bei dieser.

Nachfolgend die Daten der jeweiligen Founders Edition der drei bekannten RTX 3000-Modelle.

GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Kerne 10.496 (82 SM) 8.704 (68 SM) 5.888 (46 SM) Basis- / Boosttakt 1,4 / 1,7 GHz 1,44 / 1,71 GHz 1,5 / 1,73 GHz VRAM 24 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 8 GB GDDR6X Interface / Bandbreite 384 Bit / 936 GB/s 320 Bit / 760 GB/s 256 Bit / 512 GB/s TGP 350 320 220

Hardware-Experte: Nvidias „RTX 3000“-Karten sind Konkurrenz für PS5, Xbox Series X

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.