So viel kostet der BoostBoxx MeinMMO PC Boss: Der Preis für diesen Gaming-PC liegt bei 3.199 Euro . Schauen wir uns die aktuellen Marktpreise nur für den Prozessor und die Grafikkarte an, dann kosten diese beiden zusammen aufgrund der nicht wirklich vorhandenen Verfügbarkeit schon deutlich über 2.000 Euro.

Mit SAM erwartet euch je nach Spiel eine Leistungssteigerung von rund fünf Prozent. Außerdem werden die Frametimes im beachtlichen Maße verbessert. AMD bietet das Feature nur in der Kombination eines Ryzen 5000-Prozessors und einer Radeon 6000-Grafikkarte an.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf − 4 =

Insert

You are going to send email to