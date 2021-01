GeForce RTX 3060: Für wen ist Nvidias neue Mittelklasse interessant?

An wen richtet sich die Grafikkarte? Nvidia zielt mit seiner neuen Mittelklasse-Grafikkarte vor allem auf Gamer, die in vollen Details auf Full-HD spielen wollen.

Nvidia hat mit der GeForce RTX 3060 eine Mittelklasse-Grafikkarte auf der CES 2021 vorgestellt. Doch an wen richtet sich die Grafikkarte? Und was ist mit Nvidias RTX 3060 Ti, die bereits erschienen ist?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei × = sechs

Insert

You are going to send email to