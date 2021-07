Wer auf Amazon das nächste, große MMO New World vorbestellt, bekommt ohne direkt dafür bezahlen zu müssen, den Zugang zur Beta. Diese startet bereits am 20.7.2021.

Wer New World bis zum 18. Juli 2021 vorbestellt, bekommt am 19. Juli oder kurz vor Start per E-Mail einen Steam-Key für die Closed Beta zugeschickt. Solltet ihr euch nach dem Beta-Start für die Vorbestellung entscheiden, erhaltet ihr den Key innerhalb von 48 Stunden.

Wann? Die geschlossene Beta von New World beginnt am 20. Juli um 18:30 und läuft bis 3. August 8:59 Uhr.

Das Geld wird euch noch nicht abgezogen und bei Nicht-Gefallen könnt ihr die Vorbestellung bei Amazon stornieren. Aber nur so gibt es den garantierten Beta-Key. Ansonsten können sich interessierte Spieler aber auch bei New World auf der offiziellen Seite registrieren und auf einen Beta-Key hoffen, die zufällig verteilt werden.

Hier kommt ihr zur Amazon-Seite von New World, um das MMO vorzubestellen:

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

New World könnt ihr in der Standard Edition (nur das Hauptspiel) und als Deluxe Edition kaufen. Das Spiel ist nur digital erhältlich. Wer möchte, kann für 10 Euro auch ein Steelbook dazu kaufen.

Das beinhaltet die New World Deluxe Edition:

Waldmensch-Rüstungs-Design

Waldmensch-Beil-Design

Dogge als Haustier

Stein/Schere/Papier-Emote-Set

Digitales Artbook

7 Dinge, die du vor dem Start in die Beta von New World wissen solltest

Vorbesteller-Boni gibt es auch: Entscheidet ihr euch für einen Kauf vor dem Release von New World erwarten euch diese Boni.

Isabellas Amulett

Fistbump-Emote

Ein Gildenwappen-Set

Titel „Erste Expedition“

Werden Fortschritte in der Beta in die Release-Version übernommen? Nein. Vor der offiziellen Veröffentlichung von New World am 31. August 2021 werden alle Fortschritte gelöscht.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen Hier könnt ihr etwas Gameplay zu New World sehen und das Setting betrachten

Was ist New World? Es spielt im 17. Jahrhundert auf der fiktiven, mysteriösen Insel Aeternum und ist ein Open-World-MMO. In der riesigen Spielwelt erwarten euch Massenschlachten im PvP und PvE. Dazu gibt es Housing und vieles mehr. Wer mehr über das Spiel erfahren möchte, bekommt hier alle Infos zu New World.

Das Open-World-MMO erscheint am 31. August 2021.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.