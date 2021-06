Seiten wie 3DCenter.org sieht eine „klare Aussicht auf nochmals deutlich niedrigere Grafikkarten-Preise in den nächsten Wochen“ (via 3DCenter.org ).

So geht es jetzt Ethereum : Die Krypto-Währung Ethereum war von einem Wert von knapp 4000 Euro auf unter 2000 Euro gesunken und auch aktuell weit vom Mai-Hoch entfernt (via deraktionaer.de) . Das hatte viele Personen, die mit Krypto-Währungen handeln, alarmiert. Schon vorher wurde angekündigt, dass Ethereum stark verändert werden soll , was Grafikkarten uninteressanter macht.

Darum sinken die Preise: In den letzten Monaten hatten Krypto-Währungen wie Bitcoin und Ethereum stark an Wert gewonnen. Aus diesem Grund hatten viele Personen mit dem “Mining” angefangen.

