Beim Kauf der Grafikkarte habt ihr eine Schmerzgrenze, aber die ist ganz schön hoch

Was denkt ihr über die Zahlen? Seid ihr grundsätzlich auch bereit, viel Geld in eine Grafikkarte zu investieren, oder ist das nur der aktuellen Situation geschuldet? Findet ihr euch in den Abstimmungsergebnissen wieder?

RealTaku erzählt auf MeinMMO, dass er für eine Grafikkarte jetzt viel Geld ausgeben musste. So schreibt er: “Eigentlich so wenig wie möglich, aber für die Tatsache, dass ich 1849 € für meine RTX 3090 letztes Jahr hingeblättert habe, muss ich 1500+ angeben.”

So habt ihr abgestimmt: Die Umfrage startete am 12. März 2021. Es haben bis zum Zeitpunkt des Schreibens (12. März 2021, 9:44 Uhr) insgesamt 986 User daran teilgenommen.

