Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Wahl wie immer in dem Umfrage-Tool in diesem Artikel treffen. Außerdem könnt ihr unter unserem Artikel mit anderen Lesern diskutieren.

Eure Meinung ist gefragt: Wie viel seid ihr bereit, für eine neue Grafikkarte zu zahlen? Werdet ihr durch die aktuelle Situation in eurer Kaufentscheidung beeinflusst oder habt ihr eine feste Schmerzgrenze, über die ihr nicht gehen werdet? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Insert

You are going to send email to