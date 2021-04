Wer eine Grafikkarte wie die GeForce RTX 3080 oder RTX 3060 kaufen will, der hat Probleme, eine zu bekommen. Denn die Karten sind entweder ausverkauft oder sehr teuer. Nvidia will nun aber Mining unattraktiv machen, damit Gamer auch eine Grafikkarte kaufen können.

Wer eine Grafikkarte kaufen möchte, muss derzeit sehr hohe Preise zahlen. Das hat verschiedene Gründe:

Viele Grafikkarten werden von Resellern aufgekauft und teuer weiterverkauft. Auch viele Händler setzen mittlerweile die Preise deutlich über der Preisempfehlung an.

Ein zweiter Grund ist die aktuelle Attraktivität von Krypto-Währungen wie Bitcoin und Ethereum. Nvidia hatte bei der RTX 3060 zwar eine Mining-Sperre entwickelt, diese Mining-Sperre bei der RTX 3060 wurde aber schnell geknackt.

Nun gibt es Gerüchte und Informationen, dass Nvidia an einer neuen Version seiner Mining-Sperre arbeitet. Dafür entwickelt Nvidia einen neuen Chip, der für Miner unattraktiv sein soll.

Was ist das Ziel? Damit will Nvidia dann zumindest seine bisherigen Gaming-Grafikkarten für Miner nutzlos machen. Gamer, die nach einer Grafikkarte suchen, dürften dadurch langfristig eine deutlich bessere Chance haben, eine neue GPU für ihren Gaming-Rechner zu bekommen.

Nvidia hofft vermutlich außerdem darauf, dass Miner dann stattdessen lieber zu den Mining-Grafikkarten greifen, die Nvidia derzeit unter dem Kürzel “CMP” vermarktet. Hinter dem Update steckt also auch finanzielles Kalkül.

Was sind Krypto-Währungen?

Hierbei handelt es sich um digitale Währungen, die online gehandelt werden. Sie sind anonym und normalerweise dezentralisiert. Von Nachteil ist, dass die Währung im Wert extrem stark schwanken kann und dass die Schürfung (“Mining”) jede Menge Energie benötigt.

Aktuell gibt es mehr als 4.500 verschiedene Währungen, die wichtigsten davon sind aber Bitcoin und Ether (via Hierbei handelt es sich um digitale Währungen, die online gehandelt werden. Sie sind anonym und normalerweise dezentralisiert. Von Nachteil ist, dass die Währung im Wert extrem stark schwanken kann und dass die Schürfung (“Mining”) jede Menge Energie benötigt.Aktuell gibt es mehr als 4.500 verschiedene Währungen, die wichtigsten davon sind aber Bitcoin und Ether (via wikipedia.de ).

Nvidia überarbeitet alte Mining-Sperre für neu produzierte Grafikkarten

Was war das für eine Sperre? Nvidia wollte, dass es sich für Miner in Zukunft nicht lohnt, RTX 3060-Grafikkarten zu kaufen. Nvidia hatte die Software für die Grafikkarten so eingestellt, dass die Software bestimmte Mining-Algorithmen erkennen sollte. Sobald die Software erkannte, dass die Leute damit Krypto-Währungen schürfen wollen, halbiert die sie die Hashrate. Schürfen lohnt sich so kaum noch.

Was ist eine “Hash Rate”?

Vereinfacht gibt die Hash Rate an, wie schnell die vielen komplexen Rechenoperationen bei der Erschließung eines neuen Blocks durchgeführt werden. Je höher die Hash-Rate, desto schneller kann geschürft werden.

Darum funktionierte die alte Sperre nicht: Die alte Mining-Sperre bei der RTX 3060 konnte man mit einigen simplen Tricks umgehen, die wenig technisches Geschick erforderten.

Spätestens als Nivida ein Software-Update für die Grafikkarten veröffentlichte, wo die Mining-Sperre außer Kraft gesetzt wurde, spielte diese Sperre keine Rolle mehr (via GameStar.de).

Das will Nvidia jetzt machen: Laut inoffiziellen Quellen, die Videocardz gefunden hat, soll Nvidia seine Bord-Partner informiert haben, dass man seine Grafikchips ändern will (via Videocardz.com). Die neuen Chips sind so angepasst, dass sie nur noch mit Grafikkartentreibern funktionieren, die das Schürfen von Crypto-Währungen limitieren.

Dieser neue Grafikchip soll in allen zukünftigen RTX-3000-Grafikkarten verbaut sein.

Sind alle Grafikkarten betroffen? Laut Videocardz soll es zumindest eine Ausnahme geben, die keine Mining-Sperre bekommen soll. Und diese Ausnahme ist die GeForce RTX 3090.

Die RTX 3090 bietet deutlich schlechtere Mining-Raten als etwa die RTX 3060 oder die RTX 3060 Ti.

Außerdem kostet die RTX 3090 mindestens 1.499 US-Dollar. Das macht sie für viele Miner ohnehin unattraktiv.

Verfügbarkeit bei Grafikkarten ist aktuell ziemlich schlecht

So sieht es aktuell aus: Grafikkarten wie die RTX 3080 sind derzeit kaum oder nur zu sehr hohen Preisen erhältlich. Die GeForce RTX 3080 war bereits zum Verkaufsstart in wenigen Augenblicken ausverkauft und landete für hohe Summen auf Ebay. Andere Leute, wie ein User verbauen gleich ein halbes Dutzend RTX-3000-Grafikkarten in einen BMW und machen sich dadurch nicht unbedingt beliebt.

Durch die schlechte Verfügbarkeit, sind vor allem alte GPUs so gefragt, dass ihr sogar mit alten Grafikkarten Gewinn machen könnt. Das liegt vor unter anderem daran, weil durch die starken Corona-Beschränkungen sich viele ans Gaming wenden, um so Zeit mit Freunden oder Verwandten zu verbringen. Dadurch wird plötzlich ältere Hardware wieder wichtig.

Unsere Leser auf MeinMMO hatten uns verraten, dass sie durchaus bereit sind, viel Geld für eine Grafikkarte auszugeben. Das liegt auch daran, weil Grafikkarten derzeit kaum zu normalen Preisen erhältlich sind.