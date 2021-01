Derzeit sind GPUs so gefragt, dass ihr sogar mit alten Grafikkarten Gewinn machen könnt . Denn alte Grafikkarten wie die RX 580 und die GTX 1650 gewinnen aktuell stark an Wert.

Wer ist das? Bei Simon Byrne handelt es sich um eine bekannte Größe am Miner-Himmel. Er ist für seine größeren Projekte bekannt. So hatte er beispielsweise eine riesige Mining Rig aus 78 RTX 3080 Grafikkarten gebaut (via GameStar.de ).

Ein BMW-Fahrer hat in seinem E-Auto mehrere RTX 3080 Grafikkarten verbaut. Der Fahrer ist als Krypto-Miner recht bekannt und hatte bereits mit einem anderen Projekt für Aufsehen gesorgt. Für seine neue Konstruktion nannte er gleich zwei Gründe: Zum einen will er unterwegs Geld verdienen und außerdem möchte er einfach Gamer ärgern.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 + = dreizehn

Insert

You are going to send email to