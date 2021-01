Der Laptop selbst ist in der besten Ausstattung mit einem AMD Ryzen 9 5980HS CPU und einer Nvidia GeForce GTX 1650 versehen. Das reicht für hohe Details in den meisten Gaming-Titeln.

Was ist das? Razer hatte zur CES 2021 einen coolen Stuhl vorgestellt, der sich an Gamer richtet und besonders viel Immersion anbietet.

Was ist das? Mit dem Elite XG321UG hat ViewSonic einen Gaming-Monitor vorgestellt, den Gamer im Auge behalten sollten. Denn damit ist zum ersten Mal ein 32-Zoll-Monitor vorgestellt worden, der 32-Zoll mit UHD-Auflösung und 144 Hz-Wiederholungsrate bietet. Auch der Einsatz von Mini-LEDs im Monitor ist in diesem Bereich noch eine Seltenheit.

Was ist das? Hersteller Thermaltake, der vor allem für PC-Gehäuse und Netzteile bekannt ist, hat auf der CES 2021 mit dem „ The Tower 100 Mini Chassis“ ein Case vorgestellt, welches vor allem für Freunde von kleinen Gaming-PCs interessant sein dürfte. Es handelt es sich dabei um ein Mini-ITX-Gehäuse.

