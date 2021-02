YouTuber zockt Minecraft mit RTX 3090, schafft aber nur 5 FPS

Die RTX 3090 von Nvidia ist aktuell die schnellste Gaming-Grafikkarte. Ein YouTuber zeigt jetzt, wie die Grafikkarte in Minecraft gerade einmal 5 FPS schafft. Dazu nutzt er verschiedene Grafik-Verbesserungen. Das Spiel sieht dadurch extrem gut aus, die Grafikkarte kommt aber ordentlich ins Schwitzen.

Nvidia hatte mit der GeForce RTX 3090 die aktuell schnellste (und teuerste) Gaming-Grafikkarte vorgestellt. Mit dieser Grafikkarte könnt ihr theoretisch alles zocken. Doch was ist, wenn man mit den anspruchsvollsten Shadern und Texturepacks in Minecraft zocken will? Ein YouTuber hat jetzt in seinem Video gezeigt, dass selbst die schnellste Grafikkarte das dann doch nicht unbedingt schafft.

Um wen geht’s: Der YouTuber AsianHalfSquat hat sich auf Minecraft und verwandte Themen spezialisiert. In seinen Videos stellt er häufig Modifikationen, grafische Verbesserungen oder Gimmicks vor, die einem das Leben vereinfachen. Aktuell hat der YouTuber 563.000 Abonnenten.

Das kann man sehen: In einem seiner letzten Videos hat AsianHalfSquat Minecraft auf einer GeForce RTX 3090 gezockt. Dabei hat er nicht einfach nur das Spiel gezockt, sondern gleichzeitig mehrere grafische Verbesserungen installiert. Mittlerweile hat das Video fast 1,4 Millionen Aufrufe.

Zu Beginn hat er sich ein hohes Ziel gesetzt: Er will das Spiel auf unter 1 FPS bringen. So erklärt er zu Beginn seines Videos, weniger sei noch besser, aber 1 FPS sei ja auch schon ein Ziel. Fröhlich fügt er hinzu: „Es ist Zeit meinen PC leiden zu lassen.“

Aufgenommen hat er das Spiel übrigens in 4K, obwohl er für gewöhnlich in WQHD (1440p) zockt. Hier könnt ihr euch das (englische) Video auf YouTube ansehen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

YouTuber bringt RTX 3090 mit Minecraft ins Schwitzen

Um seinen PC auf unter 1 FPS zu bekommen, hat er insgesamt drei Settings vorbereitet, die jeweils auf unterschiedliche Texture-Packs setzen.

Was sind Texture-Packs? Hiermit kann man sein Spiel nachträglich verschönern, oftmals stammen diese von Fans. Die Pakete starten bei 16×16 Pixel pro Block. Je höher die Zahlen, desto hochauflösender sind die Blöcke.

Das ist sein erstes Setting: Für seinen ersten Test hat er das „PBR Ressource Pack“ mit aktiviertem Raytracing installiert. Doch zu seiner Enttäuschung muss er feststellen, dass die RTX 3090 hier problemlos 45 FPS schafft. Damit ist er nicht sehr zufrieden, denn er erklärt, dass er „eigentlich ein Set haben möchte, mit dem das Spiel unspielbar ist.“

Das ist sein zweites Setting: Für seinen Test hat er sich Patrick’s Ressourcepack mit einer Auflösung von 256 Pixeln installiert. Der YouTuber hat sich bewusst ein sehr hochauflösendes Paket herausgesucht, schließlich soll das Spiel ja unspielbar werden.

AsianHalfSquat betritt nun einen großen Wald mit dem aktivierten Texture-Pack und das Ergebnis ist sofort erkennbar: Das Spiel läuft alles andere als flüssig und das Spiel schafft gerade mal 7 FPS. Damit hat er sein Ziel erreicht, denn mit 7 FPS kann man kaum sinnvoll zocken.

7 FPS sind dem YouTuber AsianHalfSquat noch nicht unspielbar genug. Quelle: YouTube.com

Das ist sein drittes Setting: Da er sein eigentliches Ziel (1 FPS) noch nicht erreicht hat, testet er ein weiteres Texture-Pack aus. Dieses Mal installiert er das „Stratum ressource pack“ für Minecraft mit einer Auflösung von 2048 Pixeln mit aktivierten Raytracing-Shadern.

Der YouTuber zeigt sich von den extremen Details der Felsen beeindruckt – von seiner Framerate eher weniger. Denn diese liegt bei dieser Auflösung bei 5 FPS.

Das ist sein abschließender Test: Abschließend erhöht er die Renderqualität auf Faktor 1.16. Damit hat er endlich sein Ziel erreicht, Minecraft absolut unspielbar zu machen.

Wer weitere verrückte Ideen sucht, was man mit seiner RTX-3000-Grafikkarte machen kann, wird bei einem Autofahrer fündig. Dieser hat in seinen BMW mehrere RTX-Grafikkarten verbaut. Damit möchte er Mining betreiben, wenn er unterwegs ist. Wie das Ganze aussieht und ob es wirklich funktioniert, zeigen wir euch in unserem Artikel.