Die Verfügbarkeit der RX 6800 XT und RX 6900 ist weiterhin knapp. Ein Leak deutet nun darauf hin, dass mit der RX 6700 XT bald eine weitere Grafikkarte AMDs Portfolio erweitern könnte.

Worum geht’s? Das Jahr 2020 bot viele Neuerungen im Hardware-Bereich für Gamer. Und mit der GeForce RTX 3060 hatte Nvidia eine Grafikkarte für die Mittelklasse vorgestellt. Ein Leak deutet jetzt darauf hin, dass AMD mit der RX 6700 XT ebenfalls einen Release für die Mittelklasse plant. Nun gibt es ein paar weitere Details.

Im Titelbild: AMDs Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6700 XT Leak liefert Details zur neuen Grafikkarte

Was ist das für ein Leak? Auf Twitter meldete sich Andreas Schilling, Hardware-Autor bei Hardwareluxx. Neben einem kurzen Teaser-Bild und einer zeitlichen Eingrenzung auf das erste Quartal 2021, nannte er auch zwei Zahlen: 1440p-Gaming und 12 GB GDDR6.

Was bedeutet das? Dass AMDs neue Mittelklasse-Grafikkarte mit 12 GB Videospeicher kommen soll, ist bisher noch von keiner anderen Quelle bestätigt worden. AMD hatte sich bisher mit Informationen rund um die neue Mittelklasse noch zurückgehalten.

Der Hinweis, dass die RX 6700 XT sich an Spieler richtet, die in WQHD (1440p) zocken wollen, ist wenig überraschend, denn bereits der Vorgänger, die RX 5700 XT, richtete sich an eben diese Spieler.

Wie vertrauenswürdig ist der Leak? Schon länger ranken sich Gerüchte um einen Release der RX 6700 XT im Frühjahr 2021. AMD selbst hatte auf der CES 2021 erklärt, dass man im Frühjahr 2021 eine weitere Pressekonferenz halten wolle.

Die genannten Informationen des Tweets decken sich damit zum Teil mit anderen Hinweisen. Ihr solltet den Leak dennoch mit Vorsicht genießen, da nichts davon offiziell bestätigt worden ist. Beim „Leaker“ handelt es sich auch nicht um einen Bekannten wie etwa HardwareLeaks/_rogame (via Twitter.com)

RX-5700-XT-Grafikkarten sind derzeit ebenfalls kaum verfügbar. (Im Bild: RX 5700 XT Red Devil von PowerColor)

RX 6700 XT: Darum warten viele auf den Nachfolger der RX 5700 XT

Die Radeon RX 5700 XT gilt für viele als eine der besten Grafikkarten im Mittelklasse-Bereich. So listen Seiten wie die GameStar die RX 5700 XT weiterhin als beste Alternative für Gamer auf, die in WQHD oder in Full-HD mit mehr als 60 FPS zocken wollen. Als weitere Alternative gab es nur die RTX 2060 Super von Nvidia auf einem ähnlichen Preis-Leistungs-Niveau.

Denn derzeit gilt für die RX 5700 XT, wie auch für alle anderen Gaming-Grafikkarten, dass die Verfügbarkeit stark begrenzt ist.

Zumindest am Anfang hatte es so ausgesehen, dass Gamer es AMDs Erfolg zu verdanken haben, dass die Grafikkartenpreise zum Release niedriger lagen als bei anderen Highend-Modellen. Doch Bots und Scalper haben die Preise in die Höhe getrieben und vielen interessierten Käufern die Freude verdorben..

Wird die RX 5700 (XT) noch hergestellt? AMD hatte bereits erklärt (via Hardwaretimes.com), dass die RX 5700 XT weiterhin hergestellt werden soll und noch nicht das Ende erreicht hat. Mit einem möglichen Release der RX 6700 XT dürfte sich das aber durchaus ändern, da die neuen Grafikchips deutlich effizienter sind als die Vorgängermodelle.

Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? Bereits die RX 6800 XT war extrem schnell ausverkauft und in den USA hatten die Leute bereits in den Morgenstunden vor den großen Elektronik-Märkten Schlange gestanden. Auch bei einem möglichen Release der RX 6700 XT dürfte AMD und andere Hersteller mit der Verfügbarkeit nicht besser aufgestellt sein.