Twitch-Streamerin “AnnieFuchsia” streamt die Beta von Amazon Games MMORPG New World und wird live gebannt. Der Auslöser: Eine Kuh. Wir erzählen euch, was da vorgefallen ist.

Was ist hier passiert? Das MMORPG New World von Amazon Games ist am 20. Juli 2021 in einen Betatest gestartet. Auf Twitch haben viele Streamer die Chance genutzt, um das Spiel im Livestream zu begleiten. Unter ihnen war auch die aus Schweden kommende und englischsprachige Streamerin “AnnieFuchsia”.

Während sich AnnieFuchsia durch die Startgebiete von Aeternum kämpfte, dem Kontinent auf dem New World spielt, kam sie an einer Kuh vorbei. Sie nutzte die Gelegenheit, um die Kuh zu melken und so an Milch zu kommen, die Spieler für das Crafting im Spiel benutzen.

Doch dann poppt eine Nachricht auf: Sie ist permanent gebannt.

Wer ist die Streamerin? AnnieFuchsia streamt auf Twitch regelmäßig MMORPGs. Sie hat aktuell etwa 285.000 Follower und ihre am meist gestreamten Spiele sind World of Warcraft und Final Fantasy XIV.

Nach dem Melken kommt die unerwartete Nachricht

Darum erregt der Bann so eine Aufmerksamkeit: In dem Moment, in dem AnnieFuchsia mit dem Melken fertig wird, bekommt sie wie vom Spiel vorgesehen einige Flaschen Milch ins Inventar gelegt. Plötzlich taucht eine offizielle Nachricht von New World auf ihrem Bildschirm auf und informiert sie, dass sie soeben permanent gebannt wurde.

Völlig davon überrascht und ohne zu verstehen, warum sie gerade gebannt wurde, bringt sie für einige Sekunden nur ein “Was?” zustande. Dann fängt sie an zu lachen und bemerkt, dass ihr “permenant ban” nicht einmal richtig geschrieben ist.

AnnieFuchsia konnte so erstmal nicht weiter spielen. Der Bann erregte kurze Zeit später die Aufmerksamkeit des Streamers Asmongold, der ebenfalls die Beta von New World gestreamt hat.

Er wies kurzerhand die Entwickler auf diesen Vorfall hin und konnte ihr sagen, dass es nur ein Fehler war, der behoben wird.

Konnte sie ihren Stream fortsetzen? Nach einiger Zeit hatte sie dann endlich wieder Zugriff auf ihren Account, aber ihren Stream von New World konnte sie trotzdem nicht mehr fortsetzen. Die Warteschlange, um wieder ins Spiel zu kommen, war einfach zu groß.

Den gesamten Vorfall nimmt AnnieFuchsia jedoch mit Humor. Derzeit, am 21. Juli um 14:00 Uhr, streamt sie Final Fantasy XIV und hat eingestellt, das man für das Spenden von 5.000 Streampunkten ein “Muhen” im Stream abspielen kann.

Warteschlangen in New World sind ein Problem: Die langen Warteschlangen waren nicht nur für die Streamerin ein Problem. Zum Start verbrachten viele Beta-Spieler ihre Zeit vor allem in Warteschlangen, wie ihr in unserem offiziellen Ticker zur Beta nachlesen könnt.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr in Amazons New World auch schon einen unerwarteten Bann ausgelöst, weil ihr wie hier etwa eine Kuh gemolken habt? Oder habt ihr andere lustige Erlebnisse sammeln können? Teilt sie gerne in den Kommentaren mit uns!

Die Beta ist am 20. Juli 2021 gestartet und läuft noch bis zum 2. August. Der Release ist für den 31. August geplant. Mehr zu New World erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles zum neuen MMO New World von Amazon – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay.