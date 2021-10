Auch nach dem Start von New World gibt es weiterhin Gerüchte, dass das MMORPG Grafikkarten wie die RTX 3090 zerstören soll. Jetzt gibt es ein offizielles Statement von Amazon dazu.

Auch nach dem Start von New World gibt es Berichte über kaputte Grafikkarten im Zusammenhang mit New World. Das hatte einige User verunsichert und Fragen aufgeworfen, ob man New World aktuell überhaupt mit gutem Gewissen spielen könne

Nun hat sich Amazon selbst zu den Problemen geäußert und erklärt, wie es aktuell mit New World aussieht.

Amazon hat Probeme untersucht: Keine Gefahr für eure Hardware durch New World

Das hat Amazon jetzt gesagt: Amazon hat sich uns gegenüber jetzt zu den Problemen mit kaputten Grafikkarten geäußert, von denen einige Spieler aktuell berichten.

Amazon hat uns in einem Statement erklärt, dass man New World ausführlich untersucht habe und das Spiel keine Probleme verursache. Spiele, die Probleme mit ihrer Hardware haben, sollen sich direkt an den Hersteller der Grafikkarte wenden:

In den letzten Tagen gingen bei uns wenige Meldungen von Spielern ein, die mit ihren GeForce RTX-Karten Probleme hatten. Nach einer ausführlichen Untersuchung konnten wir kein ungewöhnliches Verhalten seitens New World feststellen, das Grund für diese Probleme sein könnte. EVGA bestätigte bereits Fehler bei der Herstellung mancher GeForce RTX-Karten. New World kann sicher gespielt werden. Spielern, bei denen ein Hardwarefehler auftrat, empfehlen wir, sich an den Hersteller zu wenden.

Ihr könnt also ohne Probleme New World zocken und braucht keine Angst zu haben, dass ihr eure Hardware kaputt macht. Laut Amazon sind die kaputten Grafikkarten auf Fehler bei der Herstellung zurückzuführen.

Kompliziert wird es hier erst, wenn ihr eure Grafikkarte bei einem Scalper etwa auf eBay für viel Geld gekauft habt, denn hier gibt es keine Gewährleistung. Die Herstellergarantie wird jedoch automatisch übertragen, wenn das Produkt von einer Person an eine andere verkauft wird. Hierfür braucht ihr aber die Garantiekarte, die bei der Grafikkarte beiliegen müsste (via kanzlei-franz.com).

In der Beta hatte ein Produktionsfehler für kaputte Grafikkarten gesorgt

Was waren das für Probleme? Bei der New World Beta hatte es bereits Probleme mit kaputten Grafikkarten gegeben. Hier hatte sich aber Hersteller EVGA geäußert und auf einen Produktionsfehler bei den RTX-3090-Grafikkarten hingewiesen. Anschließend hatte EVGA auch erklärt, was mit den kaputten Grafikkarten geschehe:

MMORPG New World soll 2000-€-Grafikkarten kaputt machen – Hersteller gibt klares Statement

New World hatte an dem genannten Problem keine Schuld. Amazon Games hatte anschließend jedoch einen FPS-Limiter im Hauptmenü eingebaut. Dieser Limiter soll verhindern, dass die Grafikkarten bereits im Hauptmenü unter Volllast stehen.

Solltet ihr dennoch Probleme mit hohen Temperaturen oder anderen Vorkommnissen haben, dann haben wir hier unsere optimalen Grafikeinstellungen für New World für euch. Hier empfehlen wir euch, auf jeden Fall ein FPS-Limit zu verwenden.