Hersteller erklärt, wie New World 2000-Euro-Grafikkarten geschrottet hat

Das macht jetzt der Hersteller: EVGA hatte auch bereits erklärt, was mit den kaputten Grafikkarten passiert. Das dürfte vor allem die User beruhigen, die jetzt keine GPU mehr haben oder in Zukunft noch eine weitere Grafikkarte kaufen wollen:

So reagierte New World: Amazon Games hatte für sein MMORPG schnell ein Update für seine Beta nachgeschoben. Denn die erste New-World-Beta-Version hatte im Menüsystem keinen Frame-Rate-Limiter implementiert. Dadurch hatten einige User plötzlich im Hauptmenü FPS-Zahlen von 800 FPS oder mehr. Das hatten etliche User kritisiert und Amazon hatte zügig nachgebessert.

Viele User kritisierten, dass die Temperaturen und die Auslastung der Hardware etwa in der Warteschlange oder im Hauptmenü sehr hoch sind. Und das, obwohl New World verhältnismäßig geringe Systemanforderungen hat .

Das MMORPG New World soll mehrere Highend-Grafikkarten kaputt gemacht haben. Nun hat der Hersteller den Grund dafür erklärt. Die Ursache liegt an einem technischen Fehler bei der Herstellung.

Insert

You are going to send email to